구절판과 전복 떡갈비, 된장 캐러멜을 곁들인 호떡까지. 한국 전통 음식의 다채로운 맛과 현대적인 감각이 프랑스 파리에서 세계 미식 관계자들의 눈길을 끌었다.



서울신라호텔과 파라다이스가 23일(현지시간) 프랑스 파리의 외무성 관저에서 열린 ‘라 리스트 2027’ 행사에 참여한 자리에서다.

프랑스 파리 외무성에서 열린 한·불 수교 140주년 기념 ‘코리아 살롱’ 참석자들이 다양한 한식 메뉴를 맛보고 있다. 파라다이스 호텔 제공

라 리스트는 프랑스에서 출범한 글로벌 미식 가이드로, 각국의 미식 가이드와 언론 평가, 온라인 리뷰를 종합해 매년 세계 1000대 레스토랑을 선정하고 공개하는 행사다. 서울신라호텔은 이번 평가에서 한식당 ‘라연’과 프렌치 레스토랑 ‘콘티넨탈’, 일식당 ‘아리아께’, 중식당 ‘팔선’ 4곳이 5년 연속 세계 1000대 레스토랑에 선정됐다. 파라다이스는 행사 공식 파트너로 참석했다.



서울신라호텔과 파라다이스는 라 리스트 행사 전 한·불 수교 140주년을 기념해 특별 운영된 ‘코리아 살롱’에도 참여했다. 코리아 살롱은 한·불 수교 140주년을 맞아 한국 식문화를 소개하고 미식 교류를 확대하기 위해 올해 처음 마련됐다.



서울신라호텔은 미쉐린 2스타 라연의 차도영 셰프를 중심으로 전통 한식의 아름다움을 담은 메뉴를 선보였다. 아홉 가지 맛과 색의 조화를 담은 구절판과 전복 떡갈비, 바삭한 식감에 매콤한 풍미를 더한 김치전 등을 준비했다. 쌈밥과 참외·감·매실 장아찌 3종으로 한국 고유의 식문화도 소개했다. 파라다이스는 밍글스의 강민구 셰프와 소속 셰프 등이 협업해 ‘장 투 테이블’을 주제로 한국관 부스를 운영했다. 간장·유자청으로 맛을 낸 닭강정, 한우 채끝과 전복을 활용한 순대 등 8종을 선보였다.

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