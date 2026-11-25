삼성전자가 올해 임원 승진 규모를 지난해보다 20% 가까이 줄이면서도 역대 최대 실적을 이끈 반도체 부문은 광폭의 승진카드를 내밀었다. 고대역폭메모리(HBM) 개발과 생산 확대를 이끈 주역들에게 합당한 성과를 보상하는 한편 파운드리(반도체 위탁생산)와 로봇 등 미래 성장 동력 확보를 위한 인재 발탁에도 힘을 실었다.



삼성전자는 24일 부사장 39명과 상무 78명, 펠로우(임원급 최고 기술 전문가 직급) 2명, 마스터(상무급 기술 전문가) 12명 등 총 131명을 승진시키는 2027년 정기 임원 인사를 단행했다고 밝혔다. 반도체 사업(DS) 부문에서 70명, 완제품 사업(DX) 부문에서 61명이 승진했다. 지난해 161명(부사장 51명, 상무 93명, 펠로우 1명, 마스터 16명)보다 30명(19%) 감소했다. 올해 승진자 규모는 2017년 국정 농단 사태 당시의 96명 이후 9년 만에 가장 적은 수준이다.

하경수(왼쪽), 박태훈, 김명오, 박진표, 이윤경.

삼성전자 임원 승진자는 2021년 214명으로 정점을 찍은 뒤 매년 감소하고 있다. 역대 최고 실적에도 승진자를 줄인 데에는 조직을 더 효율적으로 운영하겠다는 뜻을 담은 것으로 보인다. 스마트폰·가전 등을 담당하는 DX 부문이 올해 2∼3분기 적자를 내면서 승진자가 줄어든 영향도 있다. 반면 DS 부문은 지난해 전체 승진자 중 43%(69명)를 차지했는데 올해는 53%로 껑충 뛰었다. 삼성전자는 “역대 최대 실적을 이끈 반도체 분야의 핵심 인재를 중용하며 ‘성과 있는 곳에 보상 있다’는 성과주의 인사 원칙을 재확인했다”고 밝혔다.



올해 영업이익에 기여한 HBM4(6세대 고대역폭메모리)의 개발과 양산을 이끈 인재들이 대거 부사장으로 승진했다. 1세계 최초로 HBM4 양산 공급을 이끈 하경수 메모리사업부 D램설계2그룹장과 HBM4 양산성 확보 및 D램 수율 개선을 주도한 박태훈 D램YE(수율향상)팀장, 최신 D램 제품 개발을 이끈 김명오 D램설계1그룹 상무가 부사장으로 승진했다.



차세대 HBM 시장을 겨냥한 인사도 이뤄졌다. 고객사 요구에 맞춰 설계하는 맞춤형 HBM 개발을 이끌고 있는 박진표 D램설계2그룹장과 AI 서버용 SSD(솔리드스테이트드라이브) 및 온디바이스 AI용 모바일 스토리지 개발에 기여한 장세정 솔루션PE(제품기술)팀장도 부사장으로 승진했다.



메모리 제조라인 운영을 최적화한 김경태 글로벌 제조인프라총괄 메모리FAB(팹)2팀장과 제조 현장의 AX(AI전환)를 추진한 최진필 MTC(메모리제조기술센터) AX·PI(프로세스혁신)팀장도 부사장으로 승진했다.



파운드리에서는 기술 개발과 고객 수주에 기여한 인력을 고르게 발탁했다. 고객 네트워크를 활용해 제품 수주를 확대하고 중장기 사업 기반을 구축한 성과를 인정받은 송태중 TP(기술기획)2팀장과 4·5나노미터 주요 제품 개발과 수율·성능 개선을 주도한 이호 PA(공정구조)2팀장이 부사장으로 승진했고, 초고속 인터페이스 설계 자산(IP) 개발을 이끈 류효겸 IP개발팀장도 부사장으로 승진했다. 시스템LSI사업부에서는 김시우 모바일DDI(디스플레이 구동칩)개발팀장이 부사장에 올랐다.



DX 부문에선 휴머노이드 개발 관련 인력을 임원으로 승진시켰다. 차세대 제조 로봇과 휴머노이드의 하드웨어 개발을 담당하는 형승용 로보틱스시스템그룹장과 휴머노이드의 보행 및 전신 제어 기술을 개발하는 구동한 피지컬AI랩장이 나란히 상무로 승진했다. 여기에 AI 학습용 데이터 생성·가공을 담당하는 이재훈 삼성리서치 데이터 서비스랩 프로(수석연구원)가 이번 인사에서 유일한 30대이자 최연소 상무에 발탁됐다. 삼성전자가 휴머노이드 하드웨어와 함께 로봇의 움직임을 제어하는 AI기술 및 빅데이터 구축 등 소프트웨어 생태계까지 주도권을 넓히려는 포석으로 풀이된다.



삼성전자는 전체 승진 규모가 줄어든 가운데서도 여성 신임 승진자는 역대 최대 규모(11명)로 확대했다. AI 기반 데이터 플랫폼 개발·운영 전문가인 이윤경 빅데이터센터장이 부사장으로 승진했고, 반도체 부문에서도 메모리 품질 관리와 투자 전략, 제조, 설비 구매 등 핵심 분야에서 여성 임원이 배출됐다.

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