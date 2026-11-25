60대 이상의 고령층을 중심으로 보건·사회복지 일자리가 늘면서, 지난 2분기 임금근로 일자리가 4년 만에 가장 큰 폭으로 뛰었다. 반면 20대 이하의 일자리는 4년 가까이 감소세가 이어졌다. 일자리 비중이 큰 제조업과 건설업 부진도 지속됐다.

서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 시민들이 구직 서류를 작성하고 있다. 뉴스1

국가데이터처가 24일 발표한 ‘2026년 2분기 임금근로 일자리 동향’에 따르면 지난 5월 기준 전체 임금근로 일자리는 2135만6000개로 전년 대비 40만6000개(1.9%) 증가했다. 2분기 기준 2022년(62만8000개) 이후 최대 증가폭이다.



2분기 일자리 증가세를 이끈 것은 ‘60대 이상’과 ‘보건·사회복지업’이다. 고령화의 영향으로 보건·사회복지 일자리가 16만1000개 늘어나며 2분기 기준 2021년(19만2000개) 이후 가장 큰 폭으로 증가했다. 이어 숙박·음식에서 일자리 6만7000개가 늘어나며 관련 통계가 작성된 2017년 이후 최대폭으로 증가했다.



반면 일자리 비중이 큰 제조업에서 4000개 감소했고, 건설업에서도 1만6000개 줄며 부진이 계속됐다. 제조업의 경우 소분류별로 섬유제품 염색(-2000개), 자동차용 엔진·자동차(-2000개), 통신·방송 장비(-2000개) 등의 감소세가 컸지만, 호황을 보이고 있는 반도체의 경우 6000개 증가했다.



연령별로 봤을 때 20대 이하를 제외한 모든 연령대에서 일자리가 증가했다. 특히 60대 이상에서 일자리 27만7000개가 늘어나며 전체 증가세를 주도했다. 이어 30대 12만3000개, 50대 5만9000개, 40대 4000개 늘었지만, 20대 이하에서는 5만6000개 줄어들며 나홀로 감소세를 보였다. 20대 이하의 일자리 감소는 2022년 4분기부터 15분기 연속 지속되고 있다.



20대 이하의 일자리에서 감소폭이 가장 큰 업종은 제조업으로 2만8000개 감소했다. 다른 연령대에서는 증가한 보건·사회복지업도 20대 이하에서는 1만1000개 줄었다. 40대와 50대에서는 건설업의 감소폭이 각각 1만4000개, 6000개로 가장 컸고, 30대와 60대 이상의 경우 감소한 업종이 없었다.

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