육아휴직과 출산휴가 등 모성보호제도에 들어가는 비용의 87%를 기업과 근로자가 부담하는 것으로 나타났다. 경영계는 고용보험료율 인상을 추진하는 정부를 향해 기업과 근로자의 부담을 늘리기에 앞서 정부의 재정 분담 비율부터 법으로 정해야 한다고 촉구했다.



한국경영자총협회(경총)가 24일 발표한 ‘모성보호제도 재원 구조의 문제점과 과제’ 보고서에 따르면 육아휴직급여 등 모성보호사업 지출액(4조3000억원) 중 정부가 일반회계에서 지원한 금액은 5500억원(12.8%)으로 나타났다. 나머지 87.2%인 약 3조8000억원은 기업과 근로자가 납부한 고용보험료로 충당됐다.



고용보험기금은 실직자의 생계 안정과 재취업 지원, 고용안정 등을 위해 마련된 제도지만, 육아휴직급여 지출이 급증하면서 지난해 고용보험기금 실업급여 계정의 전체 지출 증가분 중 모성보호사업 지출 증가분이 차지하는 비중은 75.1%에 달했다.



모성보호급여가 도입된 2001년 논의 당시 건강보험에서 비용을 부담해야 한다는 의견이 많았지만, 의약분업 시행 전후 건강보험 재정이 악화하면서 고용보험이 이를 떠안는 구조가 만들어졌다.



경총은 정부가 내년부터 고용보험료율을 1.8%에서 2.0%로 인상하기로 한 것에 대해 “노사의 추가 부담은 연간 1조6000억원에 달하지만, 정부의 국고 지원 증액은 3000억원에 그친다”며 “일본·독일 사례처럼 정부 분담 비율을 우선 20% 이상으로 정하고 중장기적으로 50% 이상까지 높여야 한다”고 밝혔다. 이상철 경총 고용·사회정책본부장은 “육아휴직 등 모성보호사업은 미래 노동력과 납세자를 창출하는 국가 인구정책인 만큼 그 비용은 일반조세로 분담하는 것이 원칙”이라며 “보험료율 인상에 앞서 정부의 의무 분담 비율을 법제화해야 한다”고 강조했다.

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