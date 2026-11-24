‘AI(인공지능) 커닝’ 공포가 전문직 자격시험과 대학수학능력시험(수능)을 넘어 전방위로 확산하자 서울대가 주관하는 텝스(TEPS) 시험도 가운과 앞치마 착용을 추진한다.

21일 서울 동대문구 경희대학교에서 진행된 2027학년도 논술시험에 응시한 수험생이 인공지능(AI)을 활용한 부정행위를 방지하기 위해 배부된 앞치마를 착용한 채 시험을 치르고 있다. 뉴스1

24일 세계일보 취재에 따르면 서울대학교발전재단 텝스관리위원회는 다음 달 5일 치러지는 제413회 정기시험부터 수험생에게 일회용 앞치마나 가운을 착용하도록 하는 방안을 적극적으로 검토 중이다.

이와 함께 텝스관리위는 시험 전 수거한 수험생들의 휴대전화를 고사실 외부에 보관하는 등 감독 체계도 강화할 계획이다. 나아가 고사실 내부의 특정 전파를 탐지할 수 있는 도구를 향후 도입하는 방안도 살펴보고 있다.

텝스관리위는 최근 불거진 ‘AI 커닝’ 논란을 주시하며 시험 관리·감독을 강화하고 있다. 지난 21일 치러진 시험부터는 모자 착용을 금지하고 고사장별로 금속탐지기를 도입했다. 공식 홈페이지를 통한 부정행위 사전 경고도 더했다. 텝스관리위는 지난 19일 홈페이지에 긴급 공지를 올려 “시험 중 스마트 기기, AI 등을 사용(착용 포함)하는 경우 부정행위 처리 및 응시자격이 박탈되고 법적 조치의 대상이 된다”며 “수험자분들은 불필요한 오해가 발생하지 않도록 사전에 소지품 및 준비물 확인에 각별한 주의를 부탁드린다”고 당부했다.

텝스관리위는 법학적성시험(LEET·리트) 만점자 고(故) 이진우(32)씨의 성적과 관련한 확인도 검토하는 것으로 알려졌다. 앞서 이씨가 텝스 시험에서 600점 만점에 565점을 받았다고 알려지면서 일각에서는 원어민 수준의 고득점이라며 부정행위 의혹을 제기한 바 있다.

텝스관리위 관계자는 “1년에 20번씩 있는 시험이다 보니 부정행위 예방에 방점을 두고 있다”면서 “다가오는 12월, 1월, 2월 시험에 어떤 부분을 강화할지 모색하고 있다”고 말했다.

21일 서울 동대문구 경희대학교에서 2027학년도 논술시험에 응시한 수험생이 시험장 입실에 앞서 인공지능(AI)을 활용한 부정행위 방지를 위한 검사를 받고 있다. 뉴스1

한편 수능을 중심으로 ‘AI 커닝’ 공포가 이어지자 교육부도 고삐를 죄고 있다. 19일 치러진 수능에서는 스마트안경과 초소형 카메라 등 전자기기의 반입을 금지하는 한편 흑색 연필을 제외한 모든 개인 필기구의 소지를 제한했다. 옷에 초소형 카메라를 부착하는 부정행위를 막기 위해 수험생의 옷 단추에 스티커를 붙이는 조치도 시행했다. 수능이 끝났지만 부정행위 대응은 이어질 전망이다. 교육부는 이날부터 수능 부정행위 사안을 전담하는 ‘수능 부정행위 대응팀(TF)’을 가동했다.

각 대학들도 부정행위를 막기 위한 관리·감독 강화에 나섰다. 서울대는 이달 말 치러지는 수시모집 면접·구술고사에서 수험생들에게 가운을 입히기로 했다. 경희대는 논술시험에서 일회용 앞치마를 착용하도록 했고 동국대는 수험생의 옷 단추에 스티커를 붙이도록 했다. 숙명여대는 장신구 착용을 자제하고 귀가 보이도록 머리를 묶게 하는 등 부정행위 차단에 나섰다.

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