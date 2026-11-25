전북 남원에 국비와 민간자본을 들여 민간이 설치한 전기차 충전시설 대부분이 전기요금 미납으로 가동을 멈추면서 이용 시민들의 불편이 커지고 있다. 남원시는 사업자 선정 과정에서 경영상태 등을 심사했지만 재정 악화에 따른 운영 중단을 막지 못하면서 공공 충전시설 관리의 사각지대가 드러났다.



24일 남원시에 따르면 민간업체 ㈜이지차저(EZ Charger)가 운영하는 관내 전기차 충전시설 50대 중 45대가 2억원이 넘는 전기요금 미납으로 지난해 11월부터 단전이 시작돼 최근 5개월째 가동이 멈춰 있다. 시설은 2023년 업체가 남원시와 협약을 맺고 국가 보조금을 지원받아 설치해 이듬해부터 운영했다. 지자체가 공유지를 제공하고 사업자가 전기요금 납부와 운영·유지관리를 맡는 구조다.



그러나 지난해 11월 전기료 장기 체납으로 시설이 하나둘 멈춰 섰고, 현재는 45대로 늘어 무용지물이 됐다. 남원시는 뒤늦게 읍면동을 통해 인근 정상 운영 충전시설의 위치를 알리고 단전된 충전시설 주차면을 일반 주차공간으로 이용하도록 안내(사진)했지만 이용자들의 불편은 가중되고 있다.



시는 사업자 선정위원회를 통해 업체의 경영상태 등을 심사했지만 운영 중단 사태까지는 예상하지 못했다고 해명했다. 시 관계자는 “지난해 11월 첫 단전 이후 업체에 네 차례 정상화를 촉구했으며, 올해 7월 한국전력공사를 통해 중단 상태를 확인하고 관리 주체인 기후에너지환경부와 한국환경공단에 시설 처리와 대체 설치 방안을 요청했다”고 말했다. 하지만 최근 업체와 사실상 연락이 끊기면서 협약 해지 절차를 모색 중이다.



문제는 국민 세금으로 충전시설을 설치하면서 사업자의 재정 건전성을 심사했지만, 정작 시설이 멈춰 설 때까지 이를 막거나 조기에 대응할 관리 장치는 제대로 작동했느냐는 점이다. 앞서 남원 모노레일 사업도 꼼꼼하지 못한 행정적 판단과 대응 과정의 문제로 500억원대 배상 부담을 초래했다.

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