중대재해처벌법 시행 이후 노동자 5명이 숨진 세아베스틸 군산공장 중대재해 사건과 관련해 회사 전 대표이사와 전 공장장이 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받자, 노동계가 강하게 반발하고 나섰다. 재판부가 안전관리 의무 위반을 인정하면서도 유족과의 합의와 사고 이후 개선 조치 등을 양형에 반영한 것을 두고, 반복된 사망사고에 대한 경영 책임자 처벌이 지나치게 가볍다는 비판이 제기됐다.

중대재해 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 기소돼 재판을 받아온 김철희 전 세아베스틸 대표이사가 24일 1심 선고 공판을 앞두고 전북 군산시 전주지법 군산지원 청사로 들어가고 있다. 뉴시스

민주노총 전북본부는 24일 성명을 내고 “노동자 다섯 명이 죽었는데도 경영 책임자는 집행유예를 받았다”며 “이번 판결을 명백한 사업주 봐주기 판결로 규정한다”고 밝혔다.

전주지법 군산지원 형사2단독 이유영 부장판사는 이날 중대재해처벌법 위반 혐의로 기소된 김철희(61) 전 세아베스틸 대표이사와 산업안전보건법 위반 등 혐의를 받는 전 군산공장장 A(53)씨에게 각각 징역 2년에 집행유예 3년을 선고했다. 세아베스틸에는 벌금 2억5000만원이 선고됐다. 안전관리 담당 직원 3명에게는 금고 8개월에 집행유예 2년, 사망 노동자들이 소속된 협력업체에는 각각 벌금 200만∼1000만원이 내려졌다.

재판부는 공소사실 대부분을 유죄로 인정하면서 사업장의 안전관리 체계에 문제가 있었음을 지적했다. 김 전 대표에 대해서는 2022년 5월 지게차 사망사고와 2023년 3월 연소탑 청소 작업 중 노동자 2명이 숨진 사고와 관련해 경영책임자로서 안전보건 확보 의무를 위반했다고 판단했다. 전 군산공장장 A씨는 세 건의 사망사고에 대한 안전조치 의무 위반이 모두 인정됐다.

다만 2022년 9월 철강 제품과 차량 사이에 끼여 노동자가 숨진 사고에 대해서는 안전 의무 위반을 인정할 근거가 부족하다며 무죄로 판단했다.

재판부는 “피고인들이 안전조치 의무를 성실히 이행했다면 노동자들의 사망사고는 일어나지 않았을 것”이라며 안전 의무 위반과 사고 사이의 인과관계를 인정했다. 또 짧은 기간 같은 사업장에서 여러 노동자가 숨진 것은 매우 이례적이라고 지적했다. 다만 유족과 합의하고 사고 이후 후속·개선 조치를 시행한 점 등을 고려해 형을 정했다고 밝혔다.

세아베스틸 군산공장에서는 2022년 중대재해처벌법 시행 이후 약 2년간 네 차례의 중대재해로 노동자 5명이 숨졌다. 2022년 5월 지게차 사고와 같은 해 9월 철강 제품과 트럭 적재함 사이에 끼이는 사고가 발생했고, 2023년 3월에는 연소탑 청소 작업 중 노동자 2명이 고열의 연소재에 화상을 입어 사망했다. 2024년 4월에는 협력업체 직원이 배관에 깔려 숨졌다.

잇단 사고 이후 이 회사를 ‘살인 기업’으로 규정하며, 사업주에 대한 강력한 처벌을 촉구해 온 민주노총은 이번 판결에서 재판부가 유족과의 합의를 양형에 반영한 데 문제를 제기했다.

김철희 전 세아베스틸 대표이사. 연합뉴스

민주노총은 “피해 배상과 합의는 기업이 이행해야 할 책임인 만큼 이를 경영 책임자 처벌을 낮추는 근거로 삼는 것은 중대재해처벌법의 취지를 훼손한다”고 주장했다.

사고 이후 개선 조치가 이뤄졌다는 점도 비판했다. 민주노총은 “실질적인 개선 조치가 이뤄졌다면 어떻게 같은 사업장에서 중대재해가 반복될 수 있었겠느냐”며 “조치의 이행 여부뿐 아니라 실제 안전 개선 효과와 사고가 거듭된 원인을 엄중히 살폈어야 한다”고 강조했다. 이어 “경영 책임자에 대한 관대한 처벌이 반복되면 기업의 안전 투자와 중대재해 예방 노력을 끌어내기 어렵다”며 공소청에 즉각 항소할 것을 촉구했다.

민주노총 전북본부 관계자는 “경영 책임자에 대한 엄중한 처벌 없이는 중대재해처벌법의 실효성을 담보할 수 없다”며 “노동자가 안전하게 일할 수 있는 작업환경을 만들기 위한 투쟁을 이어갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 김 전 대표와 A씨는 판결 이후 재판 결과에 대한 입장을 묻는 취재진의 질문에 답하지 않고 서둘러 법원을 떠났다. 세아베스틸 측은 판결문 검토 이후 항소 여부를 정할 예정이다.

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