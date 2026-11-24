이태현 KBS 사장 후보자가 국회 청문회에 출석해 공영방송 정치적 중립성 확보와 뉴스 신뢰 회복을 약속했다.

이 후보자는 24일 오전 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에 출석해 ‘신뢰로 경정하는 KBS’를 경영 비전으로 제시하면서 “사장이 개별 보도와 편성·제작에 개입하지 않는다는 원칙을 분명히 하겠다”고 밝혔다.

이태현 KBS 사장 후보자가 24일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에서 질문에 답변하고 있다. 남정탁 기자

이 후보자는 이날 모두발언을 통해 “국민의 신뢰와 경쟁력의 바탕이 되고 콘텐츠와 사업의 성과로 다시 공영의 가치를 높이는 선순환 구조를 만들겠다”고 말했다. 또 이를 위해 정치적 독립성을 수호하고, 콘텐츠와 디지털을 혁신하겠다고 답했다. 재정 기반 안정과 국민을 위한 공영방송 혜택도 방안으로 제시했다. 정치적 독립성에 대해선 구체적으로 편성위원회 정상화, 보도 책임자 임명동의제 도입, 편성규약의 실효성 강화를 제안했다. 이 후보자는 “데스크 실명제로 판단의 책임을 분명히 하고 인공지능(AI) 검증팀을 신설해 허위∙조작 정보에 대응하겠다”며 “속보 경쟁에만 매달리지 않고 사실 검증과 맥락 설명에 집중하겠다”고 말했다.

혁신 대책도 강조했다. 이 후보자는 “시청자가 찾지 않는 KBS는 존재 의미가 없다”며 “KBS를 대표할 콘텐츠에 집중 투자하는 동시에 세계 시장에서도 통할 수 있는 콘텐츠를 만들겠다. 작은 규모의 창의적 제작 실험도 활성화하겠다”고 밝혔다. AI 번역, 더빙 등을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 높이겠다고도 설명했다. 재정 기반 안정을 두곤 수신료 안정적 징수를 바탕으로 해외 콘텐츠 유통, 통합 광고 패키지, 아카이브 사업 등을 꼽았다. 재난 방송 역할 및 사회적 약자 접근성 역시 중요한 지점이라고 강조했다. KBS 적자 폭 확대를 두고서는 “매출 신장보단 비용의 효율에 집중하겠다”며 취임 3년 차 흑자 달성을 목표로 삼았다.

한편 이날 인사청문회에서는 이 후보자의 20대 장남을 두고 지인에게 5억원을 증여받은 사실, 스쿨존 과속 위반 건 등에 대한 지적도 나왔다. 장남이 근무하던 스타트업 회사의 최대 주주로부터 현금 5억원을 증여받은 사실과 관련해 이 후보자는 “최대 주주의 경영 성과에 대한 보상으로 알고 있다”며 탈법·불법이 아니라고 해명했다.

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