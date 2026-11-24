“남과 북을 연결하는 다리를 만들 때 그 다리를 단단하게 하는 자갈이 된다면 소임을 다한 것입니다.”

66년간 한국 땅에서 가장 낮은 곳을 지키며 북한 주민의 결핵 퇴치에 평생을 바친 메리놀 외방전교회 함제도(미국명 제라드 E. 해먼드) 신부(향년 93세)가 24일 선종했다. 고인은 생전 대북 인도적 지원을 둘러싼 “진보냐 보수냐”는 이념적 잣대에 “그저 가톨릭 사제일 뿐”이라며 “남북 관계에서 가장 무서운 것은 무관심이며 상대를 존엄과 존중으로 대해야 한다”는 묵직한 가르침을 남겼다.

30여년간 천주교 청주교구의 산증인으로 살아온 함제도 신부. 연합뉴스

1933년 미국 필라델피아에서 태어난 고인의 삶은 오롯이 한반도를 향해 있었다. 1960년 사제품을 받은 직후 선교지 지원서 1·2·3지망에 모두 ‘한국’을 적어 내고 그해 8월 내한했다. 전쟁의 상흔이 짙던 시절 성심고아원장을 맡아 아이들을 돌본 그는 이후 30여년간 천주교 청주교구의 산증인으로 살았다.

북문로·수동·괴산본당 주임신부와 교구 총대리(1970~1989년)를 거치며 지역 복음화와 사회봉사에 헌신했다. 특히 수동본당 초대 주임 시절에는 조부모에게 물려받은 유산까지 내놓아 성당 용지와 유치원을 마련했다. 고인의 헌신이 깃든 수동성당은 지난 5월 충북도 등록문화유산으로 지정되며 그 가치를 인정받았다.

1989년 메리놀 외방전교회 한국지부장에 취임하면서 고인의 발걸음은 휴전선 너머로 향했다. 유진벨재단 이사와 주교회의 민족화해주교특별위원회 총무 등을 맡아 방북 길에 오른 횟수만 62차례에 달한다. 고인은 18개월에 걸친 고된 치료를 마친 북한 결핵 환자들에게 직접 접은 종이학 목걸이를 걸어주며 완치의 기쁨을 함께 나눴다.

“성당에서 기다려선 안 되고 신자들과 ‘함께’ 살아야 한다”던 고인은 청주를 마음의 고향으로 삼았다. 2020년 한국 선교 60주년 회고록을 펴내며 “사제 서품 때 받은 십자가 목걸이를 관에 함께 넣어 한국 땅에 묻히고 싶다”고 밝힌 유언대로 영면에 든다.

빈소는 청주성모병원 장례식장 특7호실이며 장례미사는 26일 오전 10시 청주교구 주교좌 내덕동성당에서 엄수된다. 장지는 청주성요셉공원이다.

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