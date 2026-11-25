배우로 대중의 사랑을 받으면서도 가수라는 정체성을 놓지 않은 이들이 있다. 그룹 ‘제국의아이들’ 임시완과 그룹 ‘갓세븐’ 진영이다. 최근 인기 드라마 주연으로 활약하며 연기력을 인정받은 뒤에도 음악에 대한 열정을 놓지 않는 두 사람의 행보가 눈길을 끈다.

tvN 드라마 ‘나의 유죄인간’에서 윤이준 역을 맡은 그룹 제국의아이들 임시완과 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’에서 김태웅 역을 연기한 그룹 갓세븐 진영. tvN 제공

◆ 임시완, 천만 배우로 우뚝 섰지만…노래 향한 열정은 여전

24일 막을 내린 tvN 드라마 ‘나의 유죄인간’에서 임시완은 살인 용의자로 지목된 재벌 3세 윤이준 역을 맡았다. 이 드라마의 관련 영상 누적 조회 수는 지난 18일 기준 12억회를 넘어서며 큰 화제를 모으고 있다.

명실상부한 주연 배우로 자리 잡은 임시완은 2010년 제국의 아이들로 데뷔했다. 연기 경험이 거의 없던 그는 MBC 드라마 ‘해를 품은 달’(2012)에서 허염의 아역으로 배우의 첫발을 내디뎠고, 이를 계기로 연기에서 빠르게 두각을 나타냈다. 그는 영화 ‘변호인’(2013)으로 아이돌 출신 첫 ‘천만 배우’ 타이틀을 거머쥔 데 이어 tvN 드라마 ‘미생’(2014)을 통해 배우로서 입지를 확실히 굳혔다. 이때 연습생 시절의 경험은 ‘미생’에서의 사회 초년생 역할을 현실감 있게 그려내는 밑거름이 됐다.

2023년 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연한 임시완은 “‘미생’ 속 사회 초년생의 애환은 제가 연습생 때부터 지금까지 가지고 있던 애환과 너무 맞닿아 있었다”며 “내가 가지고 있는 이 고민의 결을 최대한 연기에 반영해야겠다는 생각이었다”고 털어놨다.

2023년 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 임시완. 유튜브 채널 ‘tvN D ENT’ 캡처

아이돌 출신인 점을 살려 배우로 활동하면서 OST에도 직접 참여해 눈길을 끌었다. 임시완은 드라마 ‘미생’의 OST ‘그래도..그래서..’ 작사·작곡에도 참여해 주인공 장그래의 감정을 녹여냈다. 이외에도 쿠팡플레이 시리즈 ‘소년시대’(2023)의 ‘테이크 미 홈(Take Me Home)’, 웨이브 오리지널 드라마 ‘트레이서’(2022)의 ‘파이어(Fire)’ 등 다수의 작품 속 OST를 불렀다.

임시완은 OST 참여에 머무르지 않고 가수로서 활동 영역을 넓히고자 했다. 그는 “20대 시절 대부분이 가수 생활인데 가수를 포기하면 스스로 저의 인생을 부정하게 되는 것 같다”며 “춤도 열심히 배우고 있고 가수를 계속 도전하고 있다”고 밝혔다. 이에 지난해 12월 임시완은 첫 솔로 앨범 ‘더 리즌(The Reason)’을 발매해 가수로서 새로운 출발을 알렸다.

지난 1월 종영한 JTBC 드라마 ‘샤이닝’ 속 진영. JTBC 제공

◆ 진영, 연기 인정받아도 ‘본캐’는 가수

29일 종영하는 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’에서 진영은 일제강점기 경성을 배경으로 조선총독부의 엘리트 통역관 김태웅 역을 연기하고 있다. 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 22일 방송된 14회는 전국 유료가구 기준 11.7%를 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

진영은 2012년 KBS 드라마 ‘드림하이 2’에서 정의봉 역으로 연예계에 데뷔했다. 당시 JYP엔터테인먼트 소속이었던 그는 같은 해 5월 듀오 JJ 프로젝트에 이어 2014년 1월 갓세븐으로 가요계에 발을 들였다. 특히 데뷔 전 JYP엔터테인먼트 오디션에서 댄스 부문 1위에 오르는 등 아이돌로서의 잠재력을 일찍부터 드러냈다.

진영은 배우로서도 탄탄한 필모그래피를 구축했다. JTBC 드라마 ‘사랑하는 은동아’(2015)에서 주인공 현수의 10대 시절 아역을 맡아 눈빛 연기로 주목받았고 tvN 드라마 ‘악마판사’(2021)와 영화 ‘크리스마스 캐럴’(2022)에서 1인 2역을 소화하며 연기력을 입증했다. 여기에 지난 1월 종영한 JTBC 드라마 ‘샤이닝’과 tvN 드라마 ‘미지의 서울’(2025), 티빙 오리지널 ‘유미의 세포들 시즌 1∼2’(2021∼2022) 등에서 주연으로 활약하며 큰 호평을 이어갔다.

지난 7일 서울 장충체육관에서 공연을 하고 있는 진영. BH엔터테인먼트 제공

연기자로서 활약하면서도 가수를 향한 의지는 변함없었다. 2022년 한 매체와의 인터뷰에서 진영은 “배우 활동도 좋아하지만, 내 ‘본캐’는 가수다”라며 “(가수를) 전혀 포기할 생각이 없고 능력이 되는 한에서 두 개 다 계속하고 싶다. 여전히 음악에 대한 욕심이 있다”고 강조했다.

실제로 진영은 가수로서의 정체성을 꾸준히 이어가고 있다. 지난달 25일 tvN 예능 프로그램 ‘식스센스: B사이드’에서 진선규가 “진영을 처음 봤을 때 배우인 줄 알았다”고 하자 진영은 “저 아이돌이다”고 재치 있게 답한 바 있다. 이를 증명하듯 진영은 지난 7∼8일에 열린 서울 장충체육관 공연을 시작으로 오사카, 마닐라, 도쿄, 타이베이, 방콕, 마카오 등 해외 6개 도시를 순회하는 첫 단독 콘서트 투어를 진행해 팬들과 만나고 있다.

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