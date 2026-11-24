양평고속도로 노선변경 의혹의 핵심 인물로 지목된 국토교통부 서기관에게 특별검사팀이 징역 3년6개월을 구형했다.

같은 날 사전투표용지 발급기가 특정 잉크만 인식하도록 불법 개조하는 데 관여한 의혹을 받는 외국계 중견기업에 대해 특검이 강제수사에 착수했다.

◆특검, '양평고속도로 특혜 의혹' 국토부 서기관에 징역 3년6개월 구형

23일 서울중앙지법 형사31부(재판장 박준석) 심리로 열린 국토부 서기관 김모씨의 결심공판에서 김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 “타당성평가 용역 감독자로 대통령직인수위원회로부터 연락받은 뒤 용역사에 종점부 변경을 지시하고 대안 노선에 유리하게 지속해 보고서를 수정하게 하는 등 범행에 핵심적 역할을 수행했다”고 지적했다.

김씨 측은 종점부에 김건희씨 일가 토지가 있는 줄 몰랐다며 “피고인이 별건으로 구속된 후 자유롭지 못하고 심적 압박이 큰 상태에서 특검이 가족 수사로 확대될 수 있다고 압박하며 인수위원회 관계자 명단을 반복해 보여줘 특정 진술을 유도했다”고 반박했다.

김씨 등은 2022년 4월∼2023년 5월 용역업체가 김건희씨 일가 땅이 있는 강상면으로 종점을 변경하도록 영향력을 행사한 혐의로 기소됐다. 함께 기소된 한국도로공사 직원 유모씨와 최모씨는 각각 징역 2년6개월, 1년6개월을 구형받았다.

◆‘전용 잉크’ 불법 개조 의혹…외국계 기업 압수수색

선거관리위원회 특별검사팀(특검 이태한)은 23일 오전 9시40분쯤부터 업무상 배임 등 혐의로 해당 외국계 기업을 압수수색했다. 현장에는 파견검사 1명과 포렌식 수사관 4명 등 13명이 투입됐다.

특검팀은 이 기업이 2024년형 발급기 제작 사업을 수주한 A사와 입찰공고일 이전부터 공모해 A사 전용 잉크만 인식되도록 발급기를 임의로 개조·제작한 것으로 보고 있다. A사는 중앙선관위에 발급기 약 1만7000대를 공급하는 321억원 규모 사업을 따내고 소모품까지 독점 공급한 혐의를 받는다.

특검팀 관계자는 “압수물 분석을 토대로 사전투표용지 발급기 제작 및 소모품 구매 과정에서 중앙선관위 담당 공무원들이 특정 업체와 유착돼 부당한 특혜를 제공하였는지 여부를 밝히고, 그로 인해 국가에 야기된 손해 규모 등 그 진상을 규명하고 책임 소재를 밝히는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

◆피고 사망에 막힌 손배소…故이진우 책 구매자들 소 취하

23일 법조계에 따르면 이씨의 저서 ‘브레인 악셀’ 구매자 17명의 소송대리인은 20일 서울중앙지법 민사18단독 김연수 판사에게 소 취하서를 냈다. 18일 소송을 냈으나 이튿날 이씨가 숨지면서 기존 소송을 이어갈 수 없게 됐다. 소장 부본 송달 전 당사자가 사망하면 ‘소송수계’가 적용되지 않아 유족 등을 상대로 새로 소송을 제기할 전망이다.

이씨는 올해 리트 만점을 받은 뒤 올 9월 저서를 냈으나 AI 부정행위 의혹이 불거지자 공개 검증에 불참한 채 19일 숨진 채 발견됐다. 경찰은 “실체적 진실 확인을 위해 계속 수사를 이어갈 예정”이라며 이날 이씨 가족을 불러 조사했다.

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