청와대는 23일 외교·안보·통일라인을 한꺼번에 교체한 데 대해 급변하는 국제정세에 대응하기 위한 인사라며 기존 외교·대북정책 기조에는 변화가 없다고 밝혔다. 대미 외교 불협화음이나 대북 정책의 성과 부족에 따른 문책성 인사라는 해석에는 선을 그으면서 새로운 리더십을 통해 국정의 실행력을 높이겠다는 취지다.



임광현 대통령 비서실장은 이날 청와대 춘추관에서 개각을 발표한 뒤 기자들과 만나 인사 배경과 강금실 국가정보원장 후보자의 전문성 논란 등을 설명했다. 다음은 임 비서실장과의 일문일답.



임광현 대통령 비서실장이 23일 청와대 춘추관에서 국정원장·외교·통일·행안·문체부 5개부처 인선 발표를 하고 있다. 임 실장은 “이번 인사는 미래를 위한 새롭고 참신한 리더십으로 국정에 활력을 더하고 국정속도와 실행력, 국민체감도를 강화하는 데 중점을 뒀다”고 설명했다. 청와대사진기자단

―외교·안보·통일라인을 동시에 교체한 이유는.



“국민주권정부 출범 이후 어려운 여건 속에서도 우리 외교·안보라인은 많은 성과를 일궈냈다. 한·미 관세 협상 타결, 반도체 등 핵심 수출 산업의 불확실성 완화 등으로 역대 최대의 경상수지 흑자도 냈다. 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회담의 성공적 개최를 계기로 전 세계적인 인공지능(AI) 인프라 확충에 선두 주자로 대한민국이 발돋움하게 됐다. 이번 인사는 급변하는 국제정세 변화에 새로운 리더십으로 대응함으로써 국익을 극대화하기 위한 인사다. 외교·안보는 물론 무역·에너지·AI 등 다양한 분야에서 국익을 지키는 노력을 계속해 나가겠다는 의지의 표명으로 보면 되겠다.”



―대미 외교 불협화음이나 대북 정책의 성과 부족이 영향을 미쳤나.



“국민주권정부 들어와서 외교라든지 한반도 평화·안정이라는 안보 쪽에서 많은 성과를 냈다. 그간의 기조는 유지된다고 보면 되겠다. 굳건한 한·미동맹은 미국뿐만 아니라 우리 정부의 기조이고, 한반도 평화 정착이라는 과제도 우리 정부의 기조다. 이런 부분들을 일관되게 추진해 나가겠다는 의지로 보면 되겠다.”



국가정보원장 후보자에 지명된 강금실 전 법무부 장관. 연합뉴스

―강금실 국정원장 후보자의 전문성 부족 지적은.



“강 후보자는 개혁적 판사 출신으로 여성 최초 법무부 장관을 역임하면서 검찰 개혁을 이끌었다. 외교부 여성인권대사 등을 역임하면서 국제무대에서도 다양하게 활동한 강단 있는 법조인이다. 권력기관의 중립을 지켜온 소신으로 국가정보원에 대한 민주적 통제를 강화하고, 사이버 위협 등 새로운 안보 과제를 국제 공조 속에서 결단력 있게 풀어나갈 적임자로 잘해 주실 것으로 믿고 있다.”



―교육부 장관 후임 인선은.



“교육부 장관이 최근 사태에 무거운 책임감으로 사의를 표명했고, 청와대는 당일 이를 수리했다. 지금 국무총리를 중심으로 수능 사후 조치에 만전을 기하고 있다. 이뿐만 아니라 후임자 인선에도 속도를 내도록 하겠다.”

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