서울 잠실 롯데월드타워(사진)가 2년 만에 담보에서 풀린다.

롯데그룹은 23일 롯데월드타워를 KB국민은행, 신한은행, 하나은행, 우리은행 등 4대 시중은행 담보에서 해지한다고 밝혔다. 롯데월드타워를 소유하고 있는 롯데물산 이사회는 최근 이사회를 열고 이러한 내용의 안건을 의결한 것으로 알려졌다.

그룹의 랜드마크이자 핵심 자산인 롯데월드타워는 2024년 11월 롯데케미칼 회사채 신용 논란의 여파로 시중은행에 담보로 잡혀 있었다. 당시 롯데케미칼의 일부 공모 회사채 내 재무 특약이 미준수되면서 기한이익상실(EOD)이 발생했다. 원리금 지급이 완료되기 전까지 3개년 평균 이자 비용 대비 롯데케미칼의 상각전영업이익(EBITDA)이 5배 이상을 유지해야 한다는 조건이 포함돼 있었는데, 이 조건이 성립되지 못했다.

이로 인해 회사채 조기 상환 이슈가 발생하면서 그룹 재무 유동성 위기 논란이 번졌고, 이를 막기 위해 그룹이 롯데월드타워를 담보물건으로 내놓았다. 회사채 이슈를 조기에 정리해야 시장 신뢰를 되찾을 수 있다는 그룹 최고 경영진의 판단이 작용했다. 롯데월드타워는 건축비만 4조5000억원이 투입됐고 현재 가치만 6조원 이상에 달한다.

롯데그룹은 그룹 포트폴리오를 조정하고 일부 사업을 매각하는 등 재무 재조정에 들어갔다.

롯데케미칼은 지난 9월 대산공장을 HD현대케미칼과 합병하고, 통합법인 ‘H&L어드밴스드’를 출범하며 석유화학업계 구조개편에 들어갔다. 롯데케미칼은 여수공장 사업재편과 비핵심 사업 효율화로 재무구조를 더욱 개선할 계획이다. 그룹은 또 롯데쇼핑과 롯데웰푸드의 분당 물류센터와 롯데마트 킨텍스점, 롯데네슬레 청주공장. 렌터카 사업을 영위하는 롯데렌탈을 매각해 약 1조7300억원의 현금을 확보했다. 호텔·백화점 사업의 실적이 개선되고 있는 데다 구조조정이 원활하게 이뤄지면서 재무상태가 개선되며 담보 해지가 이뤄졌다. 그룹은 롯데케미칼 회사채 원리금을 담보 제공 당시 2조1736억원에서 이날 기준 1조3655억원까지 줄였다.

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