국내 편의점 시장의 성장세가 둔화하면서 주요 업체들이 해외에서 돌파구를 찾고 있다. 베트남과 몽골을 넘어 캄보디아, 중앙아시아, 미국 등으로 사업 영역을 넓히며 해외 출점 경쟁에 속도를 내는 모습이다. 국내 시장의 성장 한계를 극복하기 위한 전략이지만, 해외 점포 확대가 실질적인 수익으로 이어질지는 여전히 과제로 남아 있다.

23일 유통업계에 따르면 GS리테일이 운영하는 GS25는 지난 20일 캄보디아 수도 프놈펜에 첫 매장을 열었다. 베트남과 몽골에 이어 3번째 해외 진출이다. 약 400㎡ 규모의 1호점에서는 GS25 자체 브랜드(PB) 상품과 한국형 먹거리 등 3000여종의 상품을 판매한다. 붕어빵과 삼각김밥 등 한국식 먹거리 비중을 50% 수준까지 높여 젊은 소비자층을 공략한다. GS25는 현지 기업 메타 리테일과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결하고 10년 내 캄보디아 점포를 500개 이상으로 확대할 계획이다. GS25는 지난달 말 기준 베트남 456개, 몽골 284개 등 해외에서 총 740개 점포를 운영하고 있다. GS25는 기존 시장에서 축적한 운영 경험을 바탕으로 동남아시아 사업 확대에 나선다는 구상이다.

BGF리테일이 운영하는 CU도 해외 영토를 빠르게 넓히고 있다. CU는 2018년 몽골을 시작으로 2021년 말레이시아, 2024년 카자흐스탄, 2025년 미국 하와이에 차례로 진출했다. 지난달 기준 몽골 672개, 말레이시아 188개, 카자흐스탄 74개, 하와이 5개 등 4개국에서 총 939개 점포를 운영 중이다.

CU는 한국형 먹거리와 현지화 전략을 결합하고 있다. 몽골에서는 즉석조리식품과 자체 브랜드 상품을 앞세우고, 말레이시아에서는 한국 상품이 전체 매출의 약 60%를 차지하고 있다. 카자흐스탄에서도 한국 상품 530여종을 판매하고 있다.

이마트24 역시 해외시장 확대에 나서고 있다. 현지 기업과 마스터 프랜차이즈 계약을 맺는 방식 등으로 말레이시아와 캄보디아, 인도, 라오스에 진출했다. 올해 9월 말 기준 말레이시아 110개, 캄보디아 42개, 인도 1개, 라오스 2개 등 4개국에서 총 155개 점포를 운영하고 있다.

편의점 업계의 해외 진출 확대는 국내 시장의 성장 둔화와 맞물려 있다. 산업통상부가 조사한 주요 유통업체 매출 동향에 따르면 국내 편의점 4사의 매출 증가율은 2023년 8.0%에서 2024년 3.9%, 2025년 0.1%로 하락했다. 국내 편의점 4사의 매출 증가율은 2023년 8.0%에서 2024년 3.9%, 2025년 0.1%로 하락했다. 올해 3분기 GS25의 매출은 2조4743억원으로 전년 동기 대비 1.1% 증가했지만 영업이익은 782억원으로 8.1% 감소했다. CU의 매출 증가율도 2.1%에 그쳤다.

해외 점포 확대가 수익성 개선으로 직결되는 것은 아니다. GS리테일 분기보고서에 따르면 올해 1~9월 GS25의 베트남·몽골 현지 운영법인은 합계 약 2325억원의 매출을 올렸지만 268억원의 순손실을 기록했다. GS리테일 관계자는 “‘규모의 경제’를 아직 실현하지 못하다 보니 투자나 운영비가 많이 들어가는 부분이 있다”며 “매출은 우상향을 기록하고 있다”고 말했다.

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