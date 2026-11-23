대구지역 다자녀 가정의 유료도로 통행료 부담이 줄어들 전망이다.
대구시의회는 건설교통위원회 소속 김태우(수성구5) 의원이 대표 발의한 ‘대구시 유료도로 통행료 징수∙운용 등에 관한 조례 일부개정조례안’이 소관 상임위원회 심사를 원안대로 통과했다고 23일 밝혔다.
이번 개정안은 다자녀 가정이 보유한 차량에 대해 유료도로 통행료를 감면해 주는 규정을 신설한 것이 핵심이다. 구체적으로 자녀가 2명인 가정은 통행료의 20%를, 3명 이상인 가정은 30%를 감면받게 된다.
이와 함께 친환경 자동차에 대한 유료도로 통행료 감면 기한을 기존 2026년에서 2027년까지로 1년 연장하는 내용도 포함됐다. 아울러 통행료 심의위원회 위원의 임기와 관련해 현행 법령 및 규정과 맞지 않던 일부 조문도 함께 정비했다.
조례안을 발의한 김 의원은 “이번 조례 개정을 통해 다자녀 가정의 실질적인 교통비 부담을 덜어주고 친환경 차량 이용을 지속적으로 유도할 수 있을 것으로 기대한다”며 “향후 감면율 추가 확대는 물론 전 시민을 대상으로 한 통행료 인하 등 추가적인 지원 방안도 적극 검토해 추진하겠다”고 말했다.
상임위를 통과한 이번 조례안은 향후 본회의 의결을 거쳐 최종 확정될 예정이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지