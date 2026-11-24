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배우자를 먼저 떠나보내 본인 국민연금과 유족연금 수급권이 함께 생긴 사람이 4년 새 70% 가까이 늘어 20만명을 넘어선 것으로 나타났다.

이들은 두 연금 가운데 하나만 받을 수 있는데 본인 연금을 고르면 배우자가 남긴 유족연금의 70%가 깎이고, 유족연금을 고르면 평생 부은 본인 연금은 한 푼도 나오지 않는 것으로 드러났다.

전날인 23일 국회예산정책처에 따르면 예산정책처는 보건복지부 자료를 분석해 지난달 30일 발간한 ‘2027년도 예산안 위원회별 분석’ 보고서에서 본인의 노령·장애연금과 배우자 사망으로 생긴 유족연금 수급권이 겹친 사람이 2021년 12만3994명에서 지난해 20만8242명으로 67.9% 늘었다고 밝혔다.

중복수급권자는 한 해도 빠짐없이 늘어 지난해에만 2만5589명이 증가했다.

◆ 내 연금 고를까, 유족연금 고를까

문제는 국민연금법에 있다. 국민연금법 제56조는 한 사람에게 두 가지 이상의 국민연금 수급권이 생기면 본인이 고른 하나만 지급하고 나머지는 지급을 정지하도록 한다. 이른바 중복급여 조정이다.

다만 고르지 않은 쪽이 유족연금이면 유족연금액의 30%를 얹어 준다. 나머지 70%는 지급되지 않는다. 반대로 유족연금을 고르면 본인의 노령·장애연금은 일부도 더해지지 않고 전액 지급이 멈춘다.

예컨대 본인 노령연금이 월 60만원, 유족연금이 월 50만원이면 본인 연금을 골라 75만원을 받는다. 법 조항대로 계산하면 본인 연금이 유족연금의 70%에 못 미칠 때는 유족연금만 받는 쪽이 금액이 더 많다.

본인 연금이 30만원, 유족연금이 60만원이면 본인 연금을 골라도 48만원에 그쳐 유족연금 60만원을 고르게 되고, 평생 부은 30만원은 받지 못하게 되는 것이다.

◆ 10명 중 2명은 ‘내 연금’ 포기

실제 선택도 갈렸다. 지난해 중복수급권자 가운데 82%인 17만1547명은 본인 연금을 고르고 유족연금 30%를 더 받았다.

반면 18%인 3만6695명은 유족연금을 택해 본인의 노령·장애연금 지급이 정지됐다. 유족연금을 고른 비율은 2021년 16%에서 지난해 18%로 조금씩 올랐다.

국민연금도 처음부터 유족연금 일부를 얹어 준 것은 아니다. 2007년부터 본인 연금을 고르면 유족연금의 20%를 더 주기 시작했고, 2016년 법 개정으로 이 비율을 30%로 올렸다.

예산정책처가 인용한 국민연금연구원의 ‘국민연금 중복급여 조정 제도의 변천과 수급권자 급여 선택 동향’ 분석에서도 유족연금 일부를 더 주는 제도가 도입·확대된 뒤 본인 노령연금을 고르는 비율이 높아졌다.

다른 공적연금과 견주면 국민연금 부부의 몫은 작다. 공무원연금은 본인 퇴직연금과 퇴직유족연금을 함께 받게 되면 유족연금의 절반을 빼고 지급해, 결과적으로 유족연금의 50%를 받는다. 사학연금과 군인연금도 같다.

◆ 30%가 낮은지, 실제 급여부터 따져야

다만 예산정책처는 선택 비율의 변화만으로 30%가 부족하다고 단정하기는 이르다고 봤다. 급여 선택에는 지급률 외에도 본인 연금과 유족연금의 상대적 크기, 수급권이 생긴 순서 등이 함께 영향을 미친다는 것이다.

예산정책처는 “현행 30%의 소득보장 수준이 낮다고 판단하기보다는, 선택 유형별 실제 급여수준을 함께 분석할 필요가 있다”며 보건복지부가 조정 전 수급권액과 실제 지급액을 선택 유형별로 제시해야 한다고 지적했다.

이어 “직역연금과의 비교도 지급률만이 아니라 유족연금 산정 방식과 실제 급여 수준을 함께 따져야 한다”고 했다.

그러면서 지급률을 올리거나 유족연금을 고른 사람에게 본인 연금 일부를 더 주는 방안을 검토한다면 수혜 인원과 평균 급여 변화, 국민연금기금의 중장기 추가 재정 소요도 함께 내놓아야 한다고 덧붙였다.

한편 국민연금연구원이 지난 6월 공개한 ‘유족연금 급여수준의 적정성 검토와 개선과제’ 보고서에 따르면 유족연금 수급자의 90.1%는 여성이었다. 국민노후보장패널을 분석한 결과 유족연금 수급 가구의 상대빈곤율은 53.77%, 65세 이상 수급자는 60.34%에 달했다.

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