금전 문제로 갈등을 빚던 지인의 옷 주머니에 대마를 몰래 넣은 뒤 경찰에 신고해 형사처분을 받게 하려 한 60대 남성이 법의 심판을 받았다.

춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 마약류 관리에 관한 법률 위반(대마) 혐의로 기소된 A(69)씨에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다고 22일 밝혔다. 또 사회봉사 120시간을 명령했다.

금전 갈등이 있던 지인의 옷 주머니에 대마를 넣어 형사처분을 받게 하려 한 혐의로 징역 8개월 집행유예 2년을 선고받은 사건을 풍자한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

강원 춘천시에서 게임장을 운영하는 A씨는 금전 문제로 평소 사이가 좋지 않았던 B씨를 형사처분 받게 하려고 마음먹었다.

A씨는 지난 2월 초 게임장에서 손님으로 만나 알게 된 C씨에게 B씨의 옷 주머니에 넣으라며 대마 0.1g이 담긴 종이를 건넸다.

마약류 취급자가 아니면 대마를 재배‧소지‧소유‧수수‧운반‧보관하거나 이를 사용해서는 안 됨에도 A씨는 이를 어겼고 재판에 넘겨졌다.

법정에 선 A씨는 “C씨에게 대마를 건네주기는 했으나 B씨를 형사처분 받게 하려는 목적은 아니”라고 항변했다.

재판부는 C씨가 수사 단계부터 일관되게 진술한 점, C씨는 피고인과 대화를 녹음했는데 여기에 B씨 주머니에 넣어두라는 취지로 말한 내용이 들어있는 점 등을 근거로 A씨 주장을 받아들이지 않았다.

박 판사는 “피고인은 대마를 수수한 사실 자체는 인정하고 있다. 비교적 소량의 대마를 한 차례 수수하는데 그쳤다”면서도 “피고인은 수사가 개시된 이후 제보자 C씨에게 진술을 번복하도록 요구해 범행 후 정황이 좋지 않다”고 지적했다.

이어 “피고인은 1980년에 대마관리법 위반으로 처벌받은 전력도 있다”며 “범행 동기와 경위 등을 종합해 형을 정했다”고 양형 이유를 설명했다.

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