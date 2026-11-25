지노 티띠꾼. 티띠꾼 SNS 캡처

올해 2월 태국 파타야. 혼다 LPGA 타일랜드에서 고국 첫 LPGA 우승을 확정한 지노 티띠꾼(23)이 가장 먼저 찾은 건 트로피가 아니었다. 갤러리 사이에서 할아버지가 손녀 이름을 부르고 있었다. 티띠꾼은 할아버지에게 걸어가 안겼다. 눈에는 눈물이 고였다.

15년 전 여덟 살 손녀의 손을 잡고 이 대회를 처음 구경시켜 준 사람이 할아버지였다.

어린 시절 지노 티띠꾼이 할아버지와 함께 찍은 사진. 티띠꾼 SNS 캡처

테니스냐 골프냐

어릴 적 티띠꾼은 자주 아팠다. 할아버지와 아버지는 아이에게 운동을 시키기로 했다. 할아버지는 신문에서 타이거 우즈 기사를 읽은 뒤였다. 나중에 직업이 될 수 있는 운동이어야 한다고 생각했다. 후보는 골프와 테니스였다.

여섯 살 아이의 선택은 단순했다.

“테니스는 너무 많이 뛰어야 하잖아요.”

할아버지는 손녀의 미래를 골프에 걸었다.

넉넉한 집은 아니었다. 아버지는 세차장을, 어머니는 미용실을 했다. 고향 라차부리엔 골프장이 없어서 아버지가 주말마다 편도 한 시간을 운전해 방콕까지 레슨을 데려갔다. 클럽은 중고였다. 아이 키가 크면 새로 사는 대신 쇠를 용접해 길이를 늘렸다.

열 살 무렵 아이는 한 가지를 깨달았다. 골프를 잘하면 가족을 부양할 수 있겠다고. 새벽 5시에 일어나 학교에 갔고 저녁엔 골프를 쳤다. 다른 애들처럼 놀고 싶은 날도 많았다.

107억, 그리고 할아버지

열네 살에 아마추어로 나간 프로 대회에서 우승했다. 당시 프로 투어 최연소 우승이었다. 정작 본인은 “프로 선수들한테 기술을 배우러 왔다”고 했다. 열아홉 살엔 세계랭킹 1위에 올랐다.

LPGA 시즌 최종전에선 2년 연속 우승상금 400만달러를 받았다. 두 번에 800만달러(약 107억원)다. 처음 400만달러를 받은 2024년 우승 기자회견에서 상금을 어떻게 할 거냐고 묻자 “당연히 쓸 거예요”라며 웃었다. 그러고는 부모님 몫은 따로 모아 두겠다고 덧붙였다.

이듬해 기자회견에서 같은 질문을 받자 아예 논리까지 댔다. “벌면 쓰고 다시 버는 게 전략이에요. 안 쓰면 더 못 벌 수도 있잖아요.”

올해는 통산 상금 2000만달러(약 268억원)를 넘겼다. 소식을 들은 그는 “세금을 더 내야겠다”고 농담했다.

지노 티띠꾼이 할아버지가 남긴 영상 메시지를 보고 있다. 티띠꾼 SNS 캡처

영상을 보던 티띠꾼이 눈물을 흘리고 있다. 티띠꾼 SNS 캡처

지난 10월 공개된 한 광고 영상에서 티띠꾼은 할아버지가 몰래 남긴 영상 편지를 처음 봤다. 할아버지는 손녀의 어린 시절 사진과 골프 용품을 지금껏 간직하고 있었다. 티띠꾼은 끝내 울음을 터뜨렸다.

중고 클럽에 쇠를 덧대던 아이는 여자골프 최고 우승상금이 걸린 대회에서 두 번이나 정상에 올랐다. 할아버지의 선택은 틀리지 않았다.

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