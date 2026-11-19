“저는 도전하며 규칙을 깨는 것을 좋아합니다. 했던 일을 똑같이 반복하고 싶지는 않습니다. 이제는 정말 저를 흥분시키는 새롭고 특별한 무언가를 찾아야 합니다.”

‘지저스 크라이스트 슈퍼스타’ ‘에비타’ ‘캣츠’ ‘오페라의 유령’ 등으로 세계 뮤지컬 역사에 이정표를 세운 영국 작곡가·제작자 앤드루 로이드 웨버(78·사진)가 처음 한국을 찾았다. 19일 서울 중구 한 호텔에서 열린 기자간담회에서 그는 “사람들은 항상 ‘오페라의 유령’의 성공 비결을 묻지만 나도 모른다”며 “다만 당시 다른 어떤 이야기에도 담을 수 없었던 감정들이 내 안에서 넘쳐흘렀다”고 회고했다.



1986년 런던 웨스트엔드에서 초연돼 전 세계 1억6000만명 이상의 관객을 사로잡은 ‘오페라의 유령’은 올해 탄생 40주년이자 한국 초연 25주년을 맞았다. 웨버는 25년 전 한국 공연을 결정한 이유에 대해 “왜 안 되겠습니까(Why not?)”라고 반문하며 “한국은 훌륭한 음악적 전통을 가진 나라다. 지금 세계를 사로잡는 K팝에서도 이를 확인할 수 있다”고 말했다.



한국 창작 뮤지컬에도 각별한 관심을 보였다. 그는 “한국에서 만들어진 뮤지컬 목록을 살펴봤는데 무척 흥미로웠다. 한 나라에서 독자적인 뮤지컬 문화가 형성되고 있다는 것은 대단히 멋진 일”이라고 평가했다. 음반업계에 종사하는 아들이 한국 음악 창작자들과 협업하고 있다는 사실도 소개했다. 내년 신작을 마무리한 뒤 한국과 중국 상하이를 다시 방문할 계획이라며 “젊은 창작자들이 어떤 뮤지컬을 만들고 있는지 직접 듣고 싶다”고 밝혔다.



웨버는 방한 첫날부터 ‘오페라의 유령’ 한국 공연 연습실을 찾아 제작자로서 연기를 지도했다. 팬텀과 크리스틴, 라울 역 배우들의 주요 장면을 지켜본 그는 “배우들이 정말 훌륭했다. 특히 가사의 의미를 깊이 이해하고 음악을 통해 연기하는 방식이 인상적이었다”고 칭찬했다. 배우들에게 건넨 조언은 ‘음악을 믿으라(Trust the music)’. 중요한 대목에서 특정 단어를 대사처럼 강조하기보다 음악 자체가 감정을 전달하도록 해야 한다는 뜻이다.



한국어 번역에도 찬사를 보냈다. “다른 언어로 번역된 노래는 음절이 너무 많아 음악에 맞지 않을 때도 있습니다. 그런데 한국어는 음악에 정말 아름답게 들어맞았습니다. 계속 한국어로 듣고 싶을 정도였습니다.” 공연은 서울 블루스퀘어에서 12월22일부터 내년 2월28일까지.

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