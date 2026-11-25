KBS는 생명대기획 3부작 다큐멘터리 '죽음의 비즈니스'를 선보인다고 18일 밝혔다.

'죽음의 비즈니스'는 인간의 탐욕으로 벼랑 끝에 몰린 야생동물의 잔혹한 현실을 알리고, 공존의 방식을 모색하기 위해 만들어졌다.

오는 25일부터 매주 수요일 1TV를 통해 방송되며 배우 김민이 내레이션 등을 맡았다.

먼저 1부 '피의 바코드'에선 '호골주' 한 병을 위해 사육되고 밀렵당하는 호랑이의 비극을 다룬다.

동남아부터 호랑이가 서식하지 않는 땅, 남아프리카공화국에까지 생긴 '호랑이 사육 농장'의 실태를 방송 최초로 낱낱이 밝힌다.

2부 '잔혹한 캡슐'에서는 현대판 보신 문화를 파헤친다. 건강기능식품의 이면에 가려진 잔혹한 하프물범 학살의 현장을 조명하고 일상생활 깊숙이 침투한 건강기능식품 산업의 민낯을 조명한다.

마지막 3부 '탐욕의 덫'에서는 에볼라, 코로나19 등 팬데믹의 기원을 짚는다.

아프리카와 동남아시아에서 거래되는 천산갑, 박쥐 등 야생동물 불법 유통망이 어떻게 바이러스의 통로가 되었는지 파헤친다.

<뉴시스>

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