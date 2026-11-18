서울 중구가 민간 건축물까지 범위를 넓혀 우수 건축물을 선정한다. 지난해 사용승인을 받은 민간 건축물 116곳과 공공시설 10곳이 대상이다.

서울 중구 ‘2026년 주민공감 우수건축상’ 민간부문 작품 모집 홍보 포스터. 중구 제공

중구는 지난해 준공된 민간·공공건축물 126곳을 대상으로 디자인적 가치와 이용 만족도가 높은 곳을 골라 ‘2026년 주민공감 우수건축상’을 수여한다고 18일 밝혔다. 뛰어나면서도 실용적인 건축 디자인을 발굴하고 건축문화 발전을 장려하려는 취지다. 민간부문은 전문가 심사로, 공공부문은 주민과 구청 직원의 만족도 투표로 우수작을 가린다.

올해 처음 신설한 민간부문은 지난해 사용승인을 받은 건축물 116곳이 대상이다. 연면적 2000㎡ 미만의 소형 신축 25곳, 2000㎡ 이상 중대형 신축 8곳, 증축·대수선 등 리모델링 83곳으로 나뉜다. 건축물의 설계자가 20일까지 신청할 수 있으며 접수된 작품은 전문가의 서류·현장 심사를 거친다. 심사에서는 디자인의 창의성, 주변 경관과의 조화, 지역사회 기여도, 지속가능성 등을 입체적으로 평가한다.

공공부문은 시설을 이용하는 주민(70%)과 구청 직원(30%)을 대상으로 만족도 조사를 진행한다. 후보에는 서울형 키즈카페 ‘노리몽땅’ 장충·을지로·신당점, 1인 가구 지원센터, 서울남대문시장 아케이드, 충무아트센터 리모델링 등 10곳이 올랐다. 구는 투표 과정에서 나온 개선 의견을 향후 공공건축물 조성과 관리에 활용할 계획이다.

김길성 중구청장은 “좋은 건축물 하나가 거리의 풍경을 바꾸고 주민들의 일상에도 새로운 가치를 더한다”며 “앞으로도 창의적인 건축 디자인을 장려하고 주민들의 목소리를 공간에 담아 도시의 품격을 높여 나가겠다”고 말했다.

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