사진=후이즈 제공

도메인·비즈니스 솔루션 전문기업 후이즈(공동대표이사 정지훈, 우희문)는 신규 최상위 도메인 ‘.web’의 공식 등록 일정이 확정됨에 따라 국내 기업과 기존 ‘.com’ 등록자를 대상으로 우선등록 지원에 나선다고 밝혔다.

‘.web’은 인터넷을 상징하는 ‘웹(Web)’을 그대로 사용한 도메인으로, 세계적으로 널리 사용되는 ‘.com’과 ‘.net’의 운영사 베리사인이 직접 운영한다.

‘.web’은 2012년 국제인터넷주소관리기구(ICANN)의 신규 최상위 도메인 도입 당시 7개 기업이 운영권을 놓고 경쟁했으며, 2016년 경매에서 1억 3,500만 달러(약 1,800억 원)에 낙찰됐다. 이후 베리사인이 낙찰 기업에 경매 자금을 제공하고 운영권을 넘겨받기로 한 계약을 둘러싼 분쟁으로 출시가 장기간 지연됐다.

올해 7월 베리사인이 ‘.web’ 운영사로 확정된 뒤 베리사인은 지난 11월 11일 단계별 등록 일정을 발표했다.

등록 일정에 따르면 오는 12월 10일부터 내년 1월 11일까지 ICANN 상표정보센터(Trademark Clearinghouse)에 등록된 상표권자는 요건을 충족하는 등록상표와 동일한 ‘.web’ 도메인을 선착순으로 신청할 수 있다. 이어 내년 1월 12일부터 4월 5일까지는 대부분의 기존 ‘.com’ 등록자가 동일한 이름의 ‘.web’ 도메인을 우선 등록할 수 있으며, 일반등록은 4월 6일부터 선착순으로 시작된다.

베리사인의 ‘.com’·‘.net’ 및 ‘.web’ 공인등록기관인 후이즈는 등록 일정 발표에 맞춰 정부·공공기관과 주요 기업 고객을 대상으로 우선등록 준비에 착수했다. 11월 중 고객별 안내와 1:1 사전 신청 접수를 지원할 계획이다.

후이즈 정지훈 대표이사는 “‘.web’은 ‘.com’·‘.net’ 운영사가 선보이는 상징적인 도메인으로 초기 선점 수요가 클 것”이라고 전망하며, “핵심 도메인을 선점당하면 브랜드 사칭·피싱 등에 악용될 수 있으므로, 상호·브랜드의 상표권과 ‘.com’ 보유 현황을 사전에 점검해 단계별 우선등록 정책에 맞는 확보 전략을 수립해야 한다”고 말했다.

이어 “고객사가 핵심 도메인을 놓치지 않도록 신속하고 철저히 지원하겠다”고 밝혔다.

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