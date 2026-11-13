아프리카에 부는 ‘K-푸드’ 바람…한류 업고 현지 식탁 공략 나선 기업들

중국 전체 인구와 비슷한 14억여명이 거주하는 아프리카 지역이 국내 외식·식품기업의 새로운 시장으로 떠오르고 있다.

케이팝(K-POP)과 한국 드라마를 중심으로 한류 문화에 대한 관심이 커지면서 업계에서는 음식이 현지 시장 공략의 결정적 연결고리가 될 것으로 보고 있다.

BBQ가 남아프리카공화국 요하네스버그의 랜드버그 지역에 ‘BBQ 크레스타 크로싱몰점’을 오픈했다고 13일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 남아프리카공화국 요하네스버그 랜드버그 지역에 ‘BBQ 크레스타 크로싱몰점’을 열었다고 13일 밝혔다.

요하네스버그 북서부 주거·상업지역인 이곳은 고소득 가구 비중이 타 지역보다 상대적으로 높고 외식 수요도 비교적 잘 형성됐다고 알려졌다.

BBQ의 매장 오픈은 지난해 11월 남아공 현지에서 한국 식품 유통사업을 하는 ‘굿 트리 사우스아프리카’와 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 체결한 지 약 1년 만의 성과다.

BBQ는 치킨을 중심으로 떡볶이와 불고기, 비빔밥 등 한식 메뉴를 함께 선보이며 현지 소비자 공략에 나선다.

이동일 제너시스BBQ사우스아프리카 대표(가운데)가 지난 11일(현지시간) 남아프리카공화국 요하네스버그에서 BBQ 남아공 1호점 개장을 기념해 리본을 자르고 있다. 왼쪽부터 지종우 제너시스BBQ사우스아프리카 상무, 이 대표, 윤두현 제너시스BBQ글로벌 대표. 요하네스버그=연합뉴스

식품기업의 진출도 이어지고 있다.

오리온은 지난해 11월부터 남아프리카공화국 대형 유통업체 스파(SPAR)의 프리미엄 매장 300여곳에서 꼬북칩 3종 판매를 시작했다.

앞서 같은 해 6월 케이프타운에서 열린 아프리카 식품박람회에 참가해 현지 바이어들의 관심을 끌었고, 이를 계기로 공급 계약을 체결했다.

추가 유통업체와 입점 협의도 진행하면서 남아공을 아프리카 시장 확대의 거점으로 삼겠다는 구상이다.

한국 음식에 관한 아프리카 현지의 관심은 어느 정도 알려진 편이다.

남아공 경제매체 비즈니스테크는 지난해 11월 현지의 대형 유통업체 픽앤페이(Pick n Pay)가 일부 매장에 한국 식품 전용 판매 공간을 도입한다고 보도했다.

김치와 고추장·라면 등 80여종을 취급하며 농림축산식품부와 코트라(KOTRA), 현지 한국 식품 유통업체 등이 협력해 추진했다.

픽앤페이 측은 한국 음식이 자사의 세계 음식 카테고리에서 가장 역동적인 성장 분야 중 하나라고 평가했다.

달콤하면서도 매운 맛의 조화와 건강식 이미지, 함께 음식을 즐기는 문화 등이 소비자의 관심을 끄는 요인으로 꼽혔다.

이 기업은 아프리카에서의 한류 관심도 증폭에 음식이 큰 영향을 줄 수 있으리라고도 기대했다.

나이지리아에서도 한식에 대한 관심을 확인할 수 있다.

현지 매체 가디언 나이지리아는 지난 3월 아부자에서 열린 한식 경연대회에 20명이 참가했다고 보도했다.

참가자들은 한국 전통요리를 직접 조리해 실력을 겨뤘고, 심사위원은 한국 음식 조리법에 현지 식재료를 창의적으로 활용한 점을 높이 평가했다.

주가나 대한민국 대사관이 지난 4월29일 아크라 주요 호텔과 식당의 요리사 20여명을 관저로 초청해 우리나라 대표 음식인 불고기와 잡채 요리 강좌를 진행했다. 주가나 대한민국 대사관 페이스북 캡처

가나에서도 한국 음식의 소비 접점이 넓어지고 있다.

가나 매체 시티뉴스룸은 지난 4월 박경식 주가나 한국대사가 ‘삼성이나 LG 등 한국 기업 브랜드는 가나에서 잘 알려져 있지만, 한국 식품은 여전히 많은 현지인에게 생소하다’며 말했다고 전했다.

한국 과자와 라면 등을 쉽게 구매할 수 있는 유통 환경을 더욱 폭 넓게 확대하고, 소비자 인지도도 지금보다 높여야 한다는 취지로 해석됐다.

이처럼 아프리카에서 K-푸드는 식품 소비를 넘어 한국 문화를 알리고 현지와의 교류를 넓히는 매개로 자리 잡을 가능성을 보여주고 있다.

다만, 한류를 바탕으로 한국 음식에 대한 관심이 높아지고 있다고 해도 국가별 시장 환경과 소비자 인지도에는 차이가 있다.

대형 유통망으로 한국 식품 판매가 확대되는 남아공과 달리, 일부 국가에서는 한국 음식을 접할 수 있는 전문 식당조차 부족한 실정이다.

식품 관심을 실제 구매와 지속적인 소비로 연결하기 위해서는 현지 식재료 조달과 가격 경쟁력 확보, 안정적인 유통망 구축이 뒷받침돼야 한다는 지적이 나온다.

국내 식품업계 관계자는 “현지 식재료 조달과 가격 경쟁력, 안정적인 유통망 확보가 K-푸드의 아프리카 시장 안착을 위해 넘어야 할 과제”라고 말했다.

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