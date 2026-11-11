베베숲, 공식몰 '블랙프라이데이 브랜드데이'…최대 80% 할인

아기 물티슈를 비롯한 패밀리 케어 제품을 선보이는 베베숲이 오는 11월 11일부터 15일까지 공식몰에서 '블랙프라이데이 브랜드데이'를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 연말 쇼핑 시즌을 맞아 주요 제품을 최대 80% 할인된 가격에 선보이며, 2,000원 추가 할인 쿠폰과 구매 고객 대상 경품 이벤트, 럭키드로우 등을 진행한다.

카카오톡 채널 친구를 추가한 고객에게는 2,000원 할인 쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 다운로드 후 행사 기간에 사용할 수 있다.

구매 고객을 위한 이벤트도 진행한다. '구매왕 도전' 이벤트는 행사 기간 내 10만 원 이상 구매한 고객이라면 자동 응모되며, 추첨을 통해 총 10명에게 '시그니처 블랙 헤리티지 물티슈 66매 캡 20팩(85gsm)'을 증정한다.

해당 제품은 베베숲에서 한국 전통의 아름다움을 담아낸 K-헤리티지 에디션으로, 굿디자인코리아를 수상한 바 있다.

이와 함께 구매 여부와 관계없이 공식몰 로그인만으로 참여할 수 있는 '럭키드로우' 이벤트도 마련했다. 추첨을 통해 총 32명에게 스킨케어 풀세트(1명), 세제 브리즈가든향 풀세트(1명), 수딩앤콘센트레이트 크림(10명) 등 제품을 경품으로 제공한다.

베베숲 관계자는 “한 해 동안 베베숲을 믿고 사랑해 주신 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 블랙프라이데이 브랜드데이를 준비했다”며 “앞으로도 고객들이 안심하고 사용할 수 있는 제품은 물론, 다양한 구매 혜택을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편 베베숲은 아기 물티슈를 중심으로 스킨케어, 세제 등 다양한 제품을 선보이는 패밀리 케어 브랜드다. 제품 영역을 확장하며 소비자와의 접점을 넓혀가고 있다.

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