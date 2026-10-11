매달 70만원 받아도 원금은 줄 수 있다…월배당 ETF의 함정 [숫자 뒤의 진실]

월배당 상장지수펀드(ETF)의 분배금은 예금 이자와 다르다. 매달 돈을 받아도 ETF 가격 하락에 따른 손실이 분배금보다 크면 전체 투자 자산은 줄어든다.

스마트폰을 보며 투자 관련 정보를 확인하는 모습. 월배당 ETF는 매달 분배금을 받을 수 있지만, ETF 가격 하락에 따른 손실이 분배금보다 크면 전체 투자 자산이 줄어들 수 있다. unsplash

세금과 건강보험료도 실제 수령액에 영향을 준다. 1억원을 투자해 연간 분배금 1000만원을 받고, 전액에 15.4%가 원천징수된다고 가정하면 세후 수령액은 연 846만원, 월평균 70만5000원이다.

국내주식 커버드콜 ETF는 분배금 중 국내 장내 옵션 프리미엄 수익에 해당하는 부분이 비과세일 수 있다.

◆연 12% 목표분배율, 실제 투자 수익률과는 달라

커버드콜 ETF는 주식이나 채권 등 기초자산을 보유하면서 콜옵션을 파는 전략을 쓴다. 옵션 매도로 받은 프리미엄과 기초자산에서 발생한 배당·이자 등이 분배금 재원이 된다.

대신 기초자산 가격이 크게 올라도 상승분을 온전히 누리기는 어렵다. 옵션 프리미엄을 받아도 가격 하락에 따른 손실은 발생할 수 있다.

금융감독원은 2024년 7월 소비자경보를 통해 커버드콜 ETF 종목명에 표시된 목표분배율은 운용사가 제시한 목표치로, 확정된 분배율과는 다르다고 밝혔다. 목표분배율을 달성해도 순자산가치(NAV)가 떨어지면 투자자가 받는 분배금은 예상보다 줄어들 수 있다.

금감원은 연 12% 분배를 목표로 하는 커버드콜 ETF에 1만원을 투자해 매달 NAV의 1%를 받는 사례를 제시했다. 첫 달 NAV가 1만원이고 이후 매월 5%씩 하락한다고 가정하면 1년간 받는 분배금은 1200원이 아닌 약 919원에 그친다. 실제 상품의 수익을 예측한 수치가 아니라 분배금 계산 구조를 설명하기 위한 가정이다.

매달 분배금을 받아도 전체 투자에서는 손실이 날 수 있다. 분배금을 재투자하지 않았다면 현재 ETF 평가액과 그동안 받은 분배금을 합쳐 투자원금과 비교하고, 세금과 거래비용도 반영해야 실제 손익을 알 수 있다. 분배금을 생활비로 썼다면 계좌에 남은 투자 자산이 얼마나 되는지도 함께 봐야 한다.

◆1억원·2억원보다 과세 대상 금융소득이 기준

일반계좌에서 국내 원천징수 대상 이자·배당소득에는 통상 15.4%의 세금이 먼저 부과된다. 금융소득 종합과세 대상에 포함되는 이자·배당 합계가 연 2000만원을 초과하면 다른 종합소득과 합산해 세금을 계산한다.

종합소득세 최고세율은 지방소득세를 포함해 49.5%다. 금융소득 전체에 이 세율을 적용하는 것은 아니다. 실제 세금은 다른 소득과 공제 등을 반영한 과세표준에 따라 달라진다.

연간 분배금이 투자금의 10%라고 가정하면 1억원에서 1000만원, 2억원에서 2000만원이 나온다. 전액이 과세 대상이고 다른 금융소득이 없다면 각각 기준선에 닿는 금액이다. 기준을 초과한 것은 아니다. 예금 이자나 다른 주식의 배당이 추가되면 결과는 달라진다.

분배금 일부가 비과세인 상품은 계산이 또 달라진다. 삼성자산운용은 국내주식 커버드콜 ETF의 분배금 가운데 주식 배당 수익은 과세 대상이지만, 국내 장내 파생상품에서 발생한 옵션 프리미엄 수익은 비과세 혜택을 받을 수 있다고 안내한다.

분배금 중 세금이 붙는 비중은 지급 때마다 달라질 수 있다. 매번 운용사 공시에서 주당 과세 대상 금액을 확인해야 한다.

◆건보료, 가입 유형별 기준 확인해야

건강보험료에 영향을 주는 소득 기준은 지역가입자·직장가입자·피부양자마다 다르다.

지역가입자는 이자·배당소득 합계가 연 1000만원을 초과하면 초과분만이 아니라 해당 금융소득 전액이 보험료 산정 소득에 반영된다. 정확히 1000만원이면 이 기준을 초과하지 않는다.

직장가입자는 월급 외 소득이 연 2000만원을 초과하면 초과분을 기준으로 별도의 소득월액보험료가 부과된다. ETF 분배금뿐 아니라 다른 이자·배당과 사업소득 등도 함께 따져야 한다.

피부양자는 합산소득이 연 2000만원을 초과하면 소득 요건을 충족하지 못한다. 재산세 과세표준이 5억4000만원 초과~9억원 이하라면 연 소득 1000만원 이하라는 조건도 적용된다. 사업소득과 부양 관계 등 다른 자격 요건도 있다.

퇴직 후 배우자나 자녀의 건강보험 피부양자로 등록한 은퇴자라면 월배당 ETF 분배금이 피부양자 자격에 미칠 영향까지 확인할 필요가 있다.

2026년 도입된 고배당기업 배당소득 분리과세도 ETF 분배금과는 구분해야 한다. 요건을 충족한 상장기업에서 직접 받은 배당소득에 적용하는 제도다.

종합소득세 신고 때 신청해야 한다. 고배당주를 담은 ETF라도 분배금에 같은 특례가 적용되는지는 별도로 확인해야 한다.

◆연금계좌와 ISA는 인출 조건까지 봐야

연금저축과 개인형퇴직연금(IRP)은 계좌 안에서 발생한 운용수익의 과세를 인출 시점으로 미룰 수 있다.

세액공제받은 납입액과 운용수익을 연금 수령 요건에 맞춰 인출하면 지방소득세를 포함해 70세 미만은 5.5%, 70세 이상 80세 미만은 4.4%, 80세 이상은 3.3%가 적용된다. 세액공제받지 않은 납입 원금은 과세 대상에서 제외되며, IRP에 들어온 퇴직급여에는 별도의 과세 방식이 적용된다.

연 1500만원 기준에 포함되는 과세 대상 사적연금소득이 이를 초과하면 종합과세와 지방소득세 포함 16.5% 분리과세 가운데 선택할 수 있다.

연금 수령 요건을 충족하지 않고 세액공제받은 납입액이나 운용수익을 인출하면 일반적으로 16.5%의 기타소득세가 붙는다. 분배금이 계좌에 들어올 때 내는 세금과 생활비로 꺼내 쓸 때 적용되는 세금을 함께 따져야 한다.

한 투자자가 스마트폰으로 월배당 ETF의 수익률을 확인하고 있다. 월배당 ETF는 매달 분배금을 받을 수 있지만, 가격 하락에 따른 손실이 분배금보다 크면 전체 투자 자산이 줄어들 수 있다. ChatGPT 생성 이미지

개인종합자산관리계좌(ISA)는 계좌 안의 과세 대상 이익과 손실을 합산한 순소득에서 일반형 200만원, 서민형·농어민형 400만원까지 비과세한다. 초과분에는 9.9% 분리과세가 적용된다. 비과세 한도는 매년 갱신되지 않고 계좌의 과세 정산 시점에 적용된다.

ISA의 의무가입기간은 3년이다. 그 전에 돈을 빼더라도 누적 납입 원금 범위에서는 중도인출이 가능하다. 수익까지 꺼내 쓰려면 해지 여부와 세제혜택 유지 조건을 따져봐야 한다. 월 분배금을 바로 생활비로 쓰려는 투자자라면 인출 조건도 계좌 선택의 기준이 된다.

월배당 ETF를 고를 때는 분배율보다 가격 변동과 분배금을 합친 총수익률을 먼저 따져봐야 한다. 분배금 중 실제 과세 대상 금액과 다른 금융소득 규모, 건강보험 가입 유형도 살펴볼 필요가 있다.

연금저축·IRP·ISA를 이용한다면 인출 조건까지 고려해야 한다. 매달 받는 분배금뿐 아니라 생활비로 사용한 뒤 남는 자산이 얼마나 되는지도 중요하다.

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