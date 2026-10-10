"부캉이 보러왔어요"…부산 북항·시민공원 나들이객 북적

한글날 연휴 둘째 날인 10일 부산은 화창한 날씨 속에 북항, 부산시민공원 등에 나들이 나온 시민들로 북적였다.



특히 동구 북항 친수공원에는 이날 오전부터 흑상어 '부캉이'를 보러 온 시민이 줄을 이었다.



수로 주변을 따라 늘어선 시민은 부캉이가 물 밖으로 지느러미를 내밀고 꼬리를 좌우로 흔들며 지나갈 때마다 저마다 탄성을 질렀다.



북항에 머무른 지 23일째인 부캉이는 최근 건강 문제가 제기되기도 했으나 수로 주변을 반복해 유영하는 평소 모습을 보였다.



다만 전자신호 등에 민감한 부캉이가 왜 계속 북항을 떠나지 않고 있는지에 대해서는 설왕설래가 한창이지만 정확한 이유는 밝혀지지 않았다.



지난달 18일 부캉이가 나타난 이후 북항 친수공원을 찾은 방문객은 9일 기준 120만명을 넘었다.



부캉이가 야간에 몇몇 시민이 비춘 강한 불빛에 놀라 이상 행동을 보이고 입 부위까지 다치자 시민들로 구성된 자경단이 등장하기도 했다.



부산시민공원과 APEC 나루공원 등에도 돗자리를 펴고 한가로운 시간을 보내는 시민이 많았다.



해운대, 광안리해수욕장에서도 시민들이 아직 한낮 뜨거운 햇살에 바다에 들어가 더위를 식혔다.



해운대 영화의전당과 센텀시티 극장가에는 제31회 부산국제영화제 5일째를 맞아 영화를 보려는 관람객이 몰렸고 영화제 측이 주최한 행사들이 이어졌다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지