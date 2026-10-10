“40억 될 거다” 육중완, 망원동 옥탑방 건물 안 산 이유

가수 육중완이 과거 자신이 생활했던 서울 망원동 옥탑방 건물을 매입하지 않았던 사연을 공개했다. 당시 집주인으로부터 건물 매입을 제안받았지만 신혼집으로 아파트를 선택하면서 거래하지 않았고, 현재 해당 건물의 가치가 크게 올랐을 것으로 추정했다.

가수 육중완이 과거 자신이 생활했던 서울 망원동 옥탑방 건물을 매입하지 않았던 사연을 공개했다. 당시 집주인으로부터 건물 매입을 제안받았지만 신혼집으로 아파트를 선택하면서 거래하지 않았고, 현재 해당 건물의 가치가 크게 올랐을 것으로 추정했다. 육줄평

육중완은 최근 공개된 유튜브 채널 ‘육줄평’ 영상 ‘망원 초대 대통령 육중완이 드디어 망원시장에 먹방시장투어하러 등장 미용실,농협,꽃,개그맨깜짝출연,대패삼겹살,타코,byc,육중완옥탑방,망원통닭,망원치킨’에서 오랜만에 망원동을 찾았다. 과거 추억이 깃든 장소를 둘러보던 그는 옛 옥탑방이 있던 건물을 가리키며 과거 집주인과 있었던 이야기를 언급했다.

그에 따르면 당시 집주인은 해당 건물을 약 8억5000만 원에 매입할 수 있도록 제안했다. 하지만 육중완은 당시 결혼을 앞두고 있었고, 신혼생활을 아파트에서 시작하기로 결정하면서 건물을 사지 않았다.

시간이 흐른 뒤 부동산 가치가 크게 상승했다. 육중완은 “40억 될 거다”라며 현재 해당 건물의 가격이 많이 상승했을 것이라고 추정했다. 과거 매입을 제안받았던 금액과 비교하면 상당한 차이가 발생한 셈이다.

다만 육중완은 과거의 선택을 두고 “아까운 건 아니다”라고 후회는 없음을 명확히 밝혔다. 당시에는 신혼집을 아파트로 마련하기로 한 상황이었기 때문에 건물을 사지 않은 데에는 나름의 이유가 있었다고 덧붙였다.

이날 영상에서 육중완은 단순히 현재의 가격만 놓고 과거를 후회하기보다는 당시 자신의 상황에서 내린 선택이었다는 점을 강조했다. 추억이 깃든 옥탑방과 그 주변의 변화가 함께 조명되면서 망원동에서 보낸 그의 과거 시간도 다시 관심을 받고 있다.

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