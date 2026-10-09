정청래 "제 美비자 문제로 한미동맹에 해 끼치는 발언 자제해야"

더불어민주당 정청래 의원은 9일 미국의 비자 발급이 지연되면서 국회 외교통일위의 재외공관 국정감사를 미국이 아닌 유럽에서 진행키로 한 것과 관련, "속단과 극단적 주장은 한미동맹과 국익에 도움이 되지 않는다"고 말했다.



정 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 "제 미국 비자는 공식적으로 심사중(review)인 상태다. 무엇이 결정된 것이 아니고, 한국 휴일과 항공편 예약상 유럽으로 변경한 것"이라면서 이같이 밝혔다.

더불어민주당 정청래 의원. 연합뉴스

정 의원은 이 글에 2012년 미주 공관 국감과 2014년 미 의원 면담 등 관련 보도 및 관련 사진도 공유했다.



정 의원의 이런 반응은 야당은 물론 여당 내에서도 자신의 비자 문제를 한미 동맹 관계 차원에서 해석하는 것에 대한 대응 차원으로 보인다.



여기에는 자신의 문제가 한미 관계에 추가적인 부담으로 작용하는 것처럼 비치는 것에 대한 우려도 깔린 것으로 분석된다.



정 의원은 "제 미국 비자 문제로 한미동맹에 해를 끼치는 발언들은 서로서로 자제해 주시기를 부탁한다"면서 "이미 (과거에) 두차례 방미 활동을 했고 한미 우호증진과 대한민국 국익추구의 관점에서 외통위 의정활동을 하겠다"고 말했다.



앞서 정 의원은 해외 국감 출발을 사흘 앞둔 전날까지 미국 비자가 발급되지 않자 미주반 대신 구주반으로 옮겨 국감을 진행키로 했다.



이를 두고 일각에서는 정 의원의 과거 미국 대사관 점거 농성 등의 이력이 문제가 된 것이 아니냐는 해석이 나왔다.



나아가 보수 야당은 한미 외교·안보 라인간의 소통에 이상 기류가 감지된 것과 무관치 않다는 해석을 내놓으면서 공세를 펴고 있다.



민주당도 전날 김민석 대표가 "신망 높은 4선 중진인 직전 여당 대표의 비자 발급 지연에 대해 강한 유감을 표한다"는 반응을 내놓은데 이어 이날도 공식적으로 당 차원에서 유감을 표명했다.



박성준 수석대변인은 논평에서 정 의원의 미국 비자 문제에 대해 "발급이 보류됐다"고 표현하면서 "정당한 의정활동이 가로막힌 데 깊은 유감을 표한다"고 말했다.



그러면서 "정 의원은 4선 중진이자 집권여당 대표였다. 2012년 외통위 미국 국정감사를 수행하는 등 누구보다 미국과 꾸준히 소통해 온 의원"이라고 언급한 뒤 미국을 겨냥해 "동맹국 국회의 국정감사까지 제약하는 것은 동맹의 미래지향적 가치에 맞지 않는다"고 비판했다.



이어 "한미 외교 당국이 신속하고 적극적으로 문제 해결에 나서길 바란다"며 "이번 일이 굳건한 한미 신뢰에 불필요한 오해를 남기지 않기를 기대한다"고 촉구했다.

<연합>

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