삼성전자 분기 영업익 100조 ‘새 역사’

3분기 107조원… 빅테크 첫 사례
삼성전자가 인공지능(AI)발 메모리 슈퍼사이클(초호황)에 힘입어 올해 3분기 영업이익 107조4000억원을 달성했다. 국내 기업 사상 최초로 분기 영업이익 100조원 시대를 연 것으로, 사우디아라비아 국영기업 아람코 외에 세계 어떤 기업도 이루지 못한 기록이다.
삼성전자는 올해 3분기 매출이 지난해 같은 기간보다 126.6% 증가한 195조원, 영업이익은 782.5% 늘어난 107조4000억원으로 잠정 집계됐다고 8일 발표했다. 이로써 삼성전자는 전 세계 테크 기업 중 역대 최고 실적(2분기 영업이익 89조4900억원)을 한 분기 만에 갈아치웠다.
삼성전자보다 분기 영업이익이 높았던 사례는 2022년 2분기 사우디아라비아 국영 에너지기업인 아람코가 우크라이나 전쟁 때인 2022년 2분기 낸 영업이익(115조7543억원)이 유일하다. 분기별 매출로 보면 아마존과 구글, 애플 등 빅테크가 올해 1∼2분기 150조원에서 250조원의 매출을 기록한 적이 있지만, 영업이익은 37조원에서 55조원 사이로 삼성전자의 영업이익에 한참 못 미치는 수준이다.
이번 실적은 글로벌 AI 시장을 장악하고 있는 엔비디아가 달성한 2분기(5∼7월) 영업이익(85조4000억원)도 넘어선 기록이다. 본격적인 HBM(고대역폭메모리) 양산에 돌입하는 등 세계 최대·최고 수준의 메모리 생산 및 기술력을 회복한 결과다. 지난해까지 SK하이닉스에 밀려 고전하던 삼성전자는 지난 2월 세계 최초로 HBM4(6세대)를 양산 출하하며 현재 글로벌 HBM 시장 1위 자리를 노리고 있다.
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