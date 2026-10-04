공주 신풍면 야산서 또 산불…전날 불씨 재발화 추정

공주시 신풍면 야산에서 불이 났다.

4일 중앙산림재난상황실에 따르면 이날 낮 12시18분쯤 충남 공주시 신풍면 입동리 일원에서 산불이 발생했다.

충남 공주시 신풍면 야산에서 발생한 산불을 진화 중인 헬기. 산림청 제공

산림당국은 산불진화차량 10대와 진화인력 27명을 투입해 1시간10여분 만인 오후 1시30분쯤 불을 완전히 껐다. 이 불로 임야 약 30㎡가 탔다.

신풍면 야산에서는 전날 오전 10시43분쯤에도 불이 나 임야 약 400㎡를 태웠다. 소방 당국은 30여분 만인 오전 11시15분쯤 진화를 완료했는데, 당시 불씨가 되살아난 것으로 보고 자세한 화재 원인을 조사하고 있다.

앞서 같은 날 0시51분쯤는 충남 당진시 석문면 야산에서 공터에 피워둔 모닥불이 번진 것으로 추정되는 불이 나 임야 약 200㎡가 소실됐다.

산림청은 “작은 불씨도 대형산불로 확산될 위험이 있다”며 “산림과 산림 인접지역에서 영농 부산물을 태우는 행위를 하지 말아달라”고 당부했다. 산림 또는 산림인접지역에서 허가 없이 불을 피우는 행위는 과태료 부과 대상이다. 또 해당 행위로 산불이 발생하면 산림재난방지법에 따라 형사처벌 될 수 있다.

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