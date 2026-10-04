'김부장' 원현준, 오늘 9세 연하 이수진과 결혼

배우 원현준(46)과 배우 이수진(37)이 14일 서울 모처에서 양가 가족과 친지, 가까운 지인들을 초대해 결혼식을 올린다.

배우 원현준. 프레인TPC 제공

앞서 원현준은 소셜미디어를 통해 "가장 소중한 연인과 평생을 함께하기로 약속했다"며 "새로운 계절을 맞이하듯 찾아온 저희의 새로운 시작을 따뜻하게 바라봐주시고 축하해 주시면 감사하겠다"고 소감을 밝혔다.

이수진 역시 "한 사람의 아내가 돼 새로운 계절을 함께 시작하려 한다"면서 "앞으로의 모든 순간을 함께할 사람이 있다는 것이 참 감사하고 든든하다"고 전했다.

이수진, 원현준. 인스타그램 캡처

원현준은 2009년 드라마 '아이리스'로 데뷔했다. 이후 드라마 '이태원 클라쓰', 영화 '암수살인', '신의 한 수: 귀수편' 등에서 개성 넘치는 연기를 펼쳤다. 최근 드라마 '김부장'에서는 강국철 역을 맡아 선 굵은 인상을 남겼다.

2019년 드라마 '달리는 조사관'으로 연기 활동을 시작한 이수진은 드라마 '써치', '지금 거신 전화는' 등에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아가고 있다.

<뉴시스>

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