“뼈를 깎는 자성 각오, 금융 행정·감독 쇄신”… 금융위원장·금감원장 긴급회동

금융당국 수장들이 정부의 조직 개편안이 철회된 이후 처음으로 만나 “뼈를 깎는 각오로 쇄신하겠다”는 의지를 밝혔다. 특히 소비자 보호를 중심으로 한 조직으로 탈바꿈하겠다는 뜻을 강조했다.

이억원 금융위원장과 이찬진 금융감독원장은 29일 금융위에서 긴급회동을 갖고 이같이 논의했다. 두 금융당국 수장이 만난 건 여당과 정부, 대통령실이 25일 금융감독위원회 설치 등의 내용을 정부조직법 개정안에서 제외하기로 결정한 뒤 처음이다.

29일 비공개 긴급회동을 가진 이억원 금융위원장(오른쪽)과 이찬진 금융감독원장. 금융위원회 제공

두 사람은 정부와 여당이 금융위와 금감원을 해체·분리하려고 했던 것에 대해 “그간 국민의 눈높이에 부합하지 못했다는 비판을 겸허히 수용한다”며 “금융소비자 보호 기능의 공공성·투명성 강화를 위해 뼈를 깎는 자성의 각오로 금융행정과 감독 전반을 쇄신하겠다”고 말했다. 구체적으론 소비자 보호 강화를 위한 조직·기능·인력·업무 개편을 추진하기로 했다.



금융위는 이후 이 위원장 주재로 긴급 간부회의를 열고 소비자 중심 금융으로의 전환과 생산적 금융·자본시장 활성화, 현장 소통 등을 강조했다. 금감원에서는 전 직원이 참여하는 결의대회를 열고 금융소비자 보호라는 ‘본연의 소임을 완수하자’는 각오를 다졌다. 이달 4일부터 가동한 ‘사전예방적 금융소비자 보호 강화 태스크포스(TF)’를 확대·개편한 ‘금융소비자보호 기획단’을 출범하고 현판식도 진행했다.



이 원장은 이 자리에서 “금융시스템의 최종 고객인 금융소비자 이익에 봉사하는 업무 자세를 견지하고, 금융회사에는 일방적 지시나 제재보다 감독서비스를 제공한다는 마인드로 접근할 필요가 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지