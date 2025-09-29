치아 힘으로… 700t 배 움직인 괴력의 사나이

치아의 힘만으로 바다 위에 떠 있는 무게 700t짜리 선박을 끌어내는 데 성공한 이집트 레슬러 아슈라프 마흐루스(44·사진)가 주목받고 있다.



27일(현지시간) AP통신에 따르면 마흐루스는 이날 이집트 홍해 후르가다 해변에서 수많은 시민이 지켜보는 가운데 무게 700t짜리 선박에 연결된 로프를 이로 물고 힘껏 끌어당겨 15m가량을 움직였다. 그는 이어서 450t에 달하는 선박을 하나 더 추가해 총 무게 1150t에 달하는 두 척의 배를 동시에 끌었다.



도전 성공 후 그는 “내가 세상에서 가장 강한 남자라는 것을 친구들과 전 세계에 증명했다”며 기뻐했다.



마흐루스는 현재 기네스 세계 기록이 2018년에 세워진 614t 선박 끌기였다며 기네스 측에 이번에 촬영한 영상과 사진을 보내 신기록 인증을 받을 예정이라고 밝혔다.



마흐루스는 이번 도전을 앞두고 매일 달걀 최소 12개, 닭 두 마리, 생선 5㎏을 섭취하는 고단백·고철분 식단을 따른 것으로 알려졌다. 여기에 하루 세 차례, 두 시간씩 강도 높은 훈련을 병행했다. 키 190㎝, 체중 155㎏의 체격에 선천적으로 타고난 힘뿐만 아니라 피나는 노력이 더해진 것이다.



당기기 행사 중에는 마우스가드를 착용해 치아를 보호하지만 그 외에는 치아 보호를 위해 특별한 조치는 하지 않는다. 그는 전통적인 치아 청소 나뭇가지인 ‘미스왁’을 사용하는 게 전부라고 했다.



마흐루스의 힘자랑은 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 3월에는 무게 279t짜리 열차를 끌어 치아만으로 가장 무거운 열차를 견인한 주인공으로 등극했다. 가장 많은 차량 끌기, 가장 무거운 기관차 끌기 세계 기록도 보유하고 있다.



마흐루스의 다음 목표는 26만3000t짜리 잠수함을 끄는 것이며, 이집트 대통령실에 요청서를 보낼 계획이다. 그는 언젠가는 눈꺼풀 근육만으로 비행기를 끌어보고 싶다고 했다.

