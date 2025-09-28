“집행관이 가슴 만져보고 싶다고”…양치승, 성희롱 피해 고백

양치승이 헬스장 폐업 당시 집행관에게 성희롱 피해를 입었던 사실을 고백했다. 양치승 유튜브 캡처

헬스장 폐업 소식을 전한 스타 트레이너 양치승이 폐업하는 과정에서 집행관에게 성추행 피해를 입었다고 밝혀 충격을 안겼다.

27일 양치승은 자신의 유튜브 채널에 ‘체육관 철거하던 그날까지’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상 속 양치승은 “강제 집행이 들어올 것 같은 느낌을 받았고, 빨리 대비를 해야겠다는 생각에 차도 팔고 미리 준비했다”며 말문을 열었다. 이어 “진짜 며칠 지나지도 않았는데 강제 집행하러 들어왔다”고 설명했다.

그러면서 양치승은 “강제 집행이 7월 초에 들어왔다. 일주일 만에 체육관을 비우라고 하더라”라고 말을 이어갔다. “이야기할지 말지 고민했는데 집행을 하러 집행관이 3명 왔다. 그 중 한 명이 ‘피지컬 좋다. 가슴 만져보고 싶다’라고 하더라”라고 고백해 네티즌들의 경악을 불렀다.

이어 양치승은 당시 상황이 담긴 CCTV를 공개하며 분노를 표했다.

집행관이 자신의 가슴에 손을 가져다대는 영상을 보며 양치승은 “당시엔 정신이 없었다. 강제 집행에 빨리 처리해야겠다는 생각뿐이라 참았다. 그런데 며칠 지나니까 기분이 너무 나쁘더라. 집행관이 가슴 한 번 만져보고 싶다고 하는 게 말이 되나”라고 말하며 토로했다.

이날 양치승은 헬스장 폐업 당시 있었던 비하인드를 털어놓았다. 양치승 유튜브 캡처

이어 그는 “(집행관에게) 진짜 그러시면 안 된다. 참지 않으려다가 참는 것. 다른 데 가서는 실수하면 안 된다”라고 경고의 메시지를 남겼다.

또 이날 그는 폐업 이후 운동기구를 처분하는 과정에서 도난도 겪었다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 공개된 CCTV 속 일부 남성들은 구매하지 않은 물건을 만지며 바닥 매트를 가져가는가 하면, CCTV 기기까지 뽑는 행동을 서슴치 않았다.

양치승은 다음 날 물건을 찾으러 온 이들이 구매하지 않은 제품까지 훔쳐가자 경찰에 신고했고, 새벽에 용달차를 통해 반납했다고 밝혀 네티즌들의 분노를 샀다.

그는 “여러분도 조심해야 한다. 이상한 사람들 진짜 많다”며 당부했다.

