[단독] 강릉 제한급수 효과 미미… “시간·격일제 검토”

강원 강릉시가 사상 최악의 가뭄으로 제한급수를 시행하고 있지만 강제성이 없어 효과가 미미한 것으로 나타났다. 강릉지역 최대 식수원인 오봉저수지 저수율이 15%를 밑돌면서 시는 수도계량기를 75%까지 잠그는 제한급수에 나섰으나 실효성이 의심된다.



1일 강릉시에 따르면 전날 강릉지역 하루 생활용수 사용량은 8만5750ℓ였다. 50% 제한급수를 시작하기 직전인 지난달 19일(사용량 9만2846ℓ)보다 7% 감소하는 데 그쳤다. 제한급수가 시작되면 생활용수 사용량이 5만ℓ 수준으로 떨어질 것이라는 시 예상이 크게 빗나간 것이다.

최악 가뭄에 농업용수 공급이 중단된 가운데 1일 강원 강릉시 한 대파밭에 심어진 파가 말라가고 있다. 연합뉴스

이날 오전 기준 오봉저수지 저수율은 14.5%. 평년(70.7%)의 4분의 1 수준이다. 저수율이 15% 아래로 떨어지면 취수탑이나 양수펌프가 물을 끌어올리기 어려워진다. 이 때문에 생활용수 공급에 차질이 생긴다. 강릉시가 수도계량기의 75%를 잠그는 제한급수에 나선 배경이다. 하지만 여전히 강제가 아닌 시민들의 자율 동참에 맡기겠다는 방침이어서 생활용수 사용량 감소 효과가 크지 않을 것이라는 우려가 나온다. 박수진 한국기후변화연구원 기후정책연구실장은 “제한급수를 시작했는데도 생활용수 사용량이 7%밖에 줄지 않았다면 정말 미미한 수준”이라며 “시간제나 격일제 급수 등 적극적인 대책을 세워야 한다”고 강조했다.



앞으로가 더 큰 문제다. 당분간 큰비 소식이 없어 극한 가뭄이 장기화할 것으로 예상되기 때문이다. 또 저수율이 10%를 밑돌면 하층부 오염물질이 떠올라 수질이 급격히 악화할 수도 있다. 김홍규 강릉시장은 이날 비상대책 2차 기자회견을 열고 “저수율이 10% 미만으로 떨어질 경우 시간제나 격일제 급수 공급을 검토하겠다”며 “최악의 경우인 저수율 0% 도달 시에는 인근 지자체에서 물을 받아 시민들에게 제공할 것”이라고 말했다.

이번 가뭄이 예견된 참사라는 지적도 나온다. 정재훈 전 한국수력원자력 사장은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “2019년 한수원 사장 시절에도 강릉 가뭄은 계속되고 있었다”며 “당시 강릉시장과 인근 주민들을 설득해 도암댐 발전 재개를 통한 원수 공급을 제안했었다”고 밝혔다.



정 전 사장은 “수차례에 걸쳐 수질정화 노력을 했고 주민토론회를 거쳐 당시 강릉시장과 저수지 물을 떠 마시기까지 했다”며 “당시 프로젝트가 추진됐다면 지금과 같은 가뭄은 없었을 것”이라고 주장했다. 그러면서 “당시 강릉시장과 저는 의욕을 갖고 사업을 추진했다. 그런데 김홍규 현 강릉시장이 나타나서 도암댐 원수 확보계획을 무산시켰다”며 “지금도 김 시장의 결정을 이해할 수 없고 어제 대통령에게 설명하는 모습을 보니 기가 차서 글을 올리게 됐다”고 덧붙였다.



극심한 가뭄 여파에 농민들은 한숨을 내쉬고 있다. 강릉에서 대파 농사를 짓는 농민 이영규(74)씨는 “며칠 전까지는 찔끔이라도 물을 줄 수 있었지만 이제는 사람 먹을 물을 걱정해야 할 판”이라며 “농사는 포기했다”고 고개를 떨궜다. 호텔과 리조트, 사우나, 수영장 등 물이 많이 필요한 시설은 운영을 축소하거나 중단하고 있다.



국가소방동원령이 발령돼 전국 각지 소방관과 소방차들이 급수를 위해 강릉으로 집결한 가운데 이들에 대한 감사와 격려도 이어지고 있다. 강릉 강문동에서 ‘허씨카페’를 운영하는 허영준씨는 소방관들에게 커피를 무료로 제공하겠다고 자신의 SNS에 공지했다. 허씨는 2023년 4월 강릉 경포 산불 당시에도 소방관들에게 커피를 무료로 제공한 바 있다. 국가소방동원령 발령으로 강릉시는 총 71대의 소방 차량을 지원받아 운반 급수를 실시하고 있다.

