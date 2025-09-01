스페인 명소 사그라다 파밀리아 외벽에 페인트 테러

스페인 환경운동가들이 31일(현지시간) 건축가 안토니오 가우디가 설계한 바르셀로나의 대표적 건축물 사그라다 파밀리아(성가족 성당) 기둥에 페인트를 뿌렸다.



AFP 통신에 따르면 '미래 식물'이란 이름의 단체 활동가 2명은 이날 사그라다 파밀리아의 외부 기둥 하단에 빨간색과 검은색 페인트를 뿌리고 "기후 정의"를 외쳤다.

이들은 곧 경찰에 체포됐으며, 이 장면은 단체가 영상으로 촬영해 자체 SNS 계정에 올렸다.



단체는 이번 여름 스페인의 광범위한 지역이 산불로 황폐화한 데 분노를 표출한 것이라고 설명했다. 산불 진압 과정뿐 아니라 전반적으로 기후 변화에 대한 정부의 조치가 불충분하다고 비판했다.



유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 지난 2주 동안 스페인에서는 산불로 4명이 사망하고 약 35만㏊(헥타르)의 면적이 소실됐다.



스페인 정부는 이번 산불을 "근래 들어 국가가 목격한 가장 큰 환경 재앙 중 하나"라고 규정하며 기후 변화와 연관성을 인정했다.



다행히 30일 기준 산불 긴급 상황은 종료 단계에 접어들었다.



이번 시위에 나선 단체는 2022년 스페인 수도 마드리드의 프라도 미술관에서 스페인 거장 프란시스코 고야의 작품 액자에 운동가들 손을 접착제로 붙이는 등 그간 수십 차례 유사한 항의성 시위를 벌여왔다.



단체가 이번에 공격 대상으로 삼은 사그라다 파밀리아는 바르셀로나의 대표 관광 명소로, 1882년 착공한 이래 100년 넘게 공사 중이다.



착공 144년 만이자 가우디 사망 100주기가 되는 내년에 172.5m에 달하는 성당의 중앙 '예수 그리스도의 탑'을 끝으로 공사가 마무리될 예정이다.

