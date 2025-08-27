日나고야 상점가 도요토미 동상, 목 잘린 채 발견

일본 아이치현 나고야시 니시구의 상가 입구에 세워진 도요토미 히데요시 동상이 목이 부러진 상태로 발견됐다.
27일 TBS방송 등에 따르면 받침대를 포함해 성인 허리 정도 높이의 도요토미 동상은 목 부분이 절단된 채 현재 박스 테이프가 부착돼 있다.
동상은 강화플라스틱 재질로 만들어졌으며, 근처에 떨어져 있던 머리는 상가 조합 창고에 보관 중이다. 상가 조합 측은 재물손괴 혐의로 피해 신고를 할지를 검토 중이다.
도요토미는 일본 전국시대를 평정한 후 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 인물이다.
이 상가 입구 교차로의 네 귀퉁이에는 도요토미 외에 오다 노부나가, 도쿠가와 이에야스 등 전국시대의 3대 인물과 도쿠가와의 손자 미토 고몬 동상이 세워져 있다.
2019년에는 오다 동상 왼팔이 뜯겨 나간 적이 있고, 2022년엔 도쿠가와 동상이 넘어진 채 발견되는 등 피해가 잇따르고 있다.
12년 전 도요토미 동상을 기증한 나고야의 사업가 도키타 가즈히로(64)씨는 지난 25일 상가 조합으로부터 동상 파손 소식을 전달 받았다. 그는 NHK방송에 “아이치현이 자랑하는 세 영웅호걸이 한곳에 모여 있는 것은 이 상가의 자랑”이라며 “수리하는 것도 힘들고 기가 막힌다”고 토로했다.
근처를 지나던 한 남성은 “몇년 전에도 비슷한 피해가 있었다”며 “누군가 재미 삼아 이러는지 모르겠지만 슬픈 일”이라고 말했다.
