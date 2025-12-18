[포토] 서현진 '매력적인 미소'

배우 서현진이 18일 서울 구로구 더 링크 서울 트리뷰트 포트폴리오 호텔에서 열린 JTBC 새 금요시리즈 ‘러브 미’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘러브 미'(극본 박은영·박희권/연출 조영민)는 내 인생만 애틋했던, 조금은 이기적이라 어쩌면 더 평범한 가족이 각자의 사랑을 시작하며 성장하는 이야기를 그린 작품이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지