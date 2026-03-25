"멍청하다" 한마디로… 3분 만에 혼인 취소한 쿠웨이트 커플

쿠웨이트의 한 커플이 혼인 절차 직후 3분 만에 취소한 사건이 최근 외신 보도로 재조명됐다.

지난 22일(현지시각) 영국 데일리스타 등 외신에 따르면 2019년 해당 커플은 법원에서 혼인 절차를 마친 뒤 3분 만에 혼인을 취소했다.

해당 사진은 기사 특정 내용과 무관함. 게티이미지뱅크

당시 결혼 서류에 서명해 법적으로 부부가 된 두 사람은 법원을 나서던 중 갈등을 빚었다. 발을 헛디뎌 넘어진 신부를 향해 "멍청하다"고 한 신랑의 발언이 문제가 됐다.

해당 발언을 들은 신부는 곧바로 법정으로 돌아가 판사에게 혼인 취소를 요청했다. 판사는 이를 받아들여 두 사람은 부부가 된 지 불과 3분 만에 갈라섰다. 현지에서는 이를 두고 "쿠웨이트 역사상 가장 짧은 결혼 중 하나"라는 평가가 나왔다.

해당 사건은 최근 소셜미디어를 통해 재확산되며 화제를 모으고 있다. 온라인에서는 신부의 결정을 두고 엇갈린 반응이 이어졌다. 일부는 "존중 없는 결혼은 처음부터 실패한 것", "초반 태도를 보고 떠난 것은 현명한 선택"이라며 신부의 선택을 지지한 반면, "충동적인 선택 아니냐"는 지적도 나왔다.

한편 국내에서는 사기나 강박에 의한 결혼 등 예외적 사유가 인정되는 경우가 아니라면 '혼인취소'가 쉽지 않다. 또한 협의이혼의 경우에도 일정 기간 숙려 절차를 거쳐야 해 쿠웨이트 사례와 같은 '3분 결혼'은 사실상 어렵다.

<뉴시스>

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