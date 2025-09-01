[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 2일 (화요일)

쥐

96년생 일을 차분히 순서대로 진행하라.

84년생 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라.

72년생 주변의 질투로 재주와 능력이 반감된다.

60년생 직장인은 일의 책임소재로 난감해진다.

48년생 강자에게는 정도로, 약자에게는 유연하게.

36년생 잘나거나 못나거나 배울 점이 있다.

소

97년생 누구나 입장이 바뀔 수 있으니 자랑하지 말라.

85년생 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다.

73년생 자신의 마음을 솔직히 전달하라.

61년생 오르막보다 내리막이 더 위험하다.

49년생 입장을 납득시키는 데 어려움이 예상된다.

37년생 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다.

범

98년생 내실 있는 일에 관심을 가져라.

86년생 필요한 것은 그냥 받아들이는 게 좋다.

74년생 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라.

62년생 경제적으로 안정되고 있는 운이다.

50년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라.

38년생 무심한 자식들 때문에 마음 상할 수 있다.

토끼

99년생 선배나 윗사람의 조언을 잊지 말고 활용하라.

87년생 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다.

75년생 고민을 안겨주는 인간관계를 피하라.

63년생 지나친 겸손도 위장한 것처럼 느껴진다.

51년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라.

39년생 다른 곳으로 움직이려니 힘들다.

용

00년생 의심할 일이 생기면 반드시 확인해 보아라.

88년생 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다.

76년생 금전관계의 압력이 온다.

64년생 과감한 돌진을 멈추고 깊이 사고하라.

52년생 거래처와의 관계에서 타협이 성사된다.

40년생 뜻하지 않은 재물이 들어올 수 있다.

28년생 건강에 신중하고 차분하게 대응하라.

뱀

01년생 마음에 동요를 먼저 없애고 일을 구해야

89년생 손해본다고 속상해하지 마라.

77년생 심리적에 위축되지 말고 당당한 척 해라.

65년생 이기적인 편중된 사고방식은 피하라.

53년생 강하게 부딪칠수록 저항이 세진다.

41년생 주변사람들에 머리를 숙이면 크게 길하다.

29년생 좋은 계획도 실행되지 않는다면 그림의 떡.

말

02년생 능력만 믿고 교만하면 실패의 수가 따를 듯

90년생 불행은 연이어 다가오니 기선을 제압해라.

78년생 미혼자 인연이 오는 운이다.

66년생 잃는 게 있으면 얻는 것도 있다.

54년생 충동구매로 소비가 과하니 외출을 삼가라.

42년생 매사에 욕심을 자제하고 휴식을 취해라.

30년생 심신이 개운하지 않을 때이다.

양

03년생 주변에 베풀어야 이득이 돌아오는 형상

91년생 마음먹고 일을 진행하지만 순조롭지 않다.

79년생 복잡 할수록 점점 힘들어진다.

67년생 오늘은 중요한 일이니 집중력을 발휘하라.

55년생 발 빠르게 움직이면 성과를 거둘 수 있다.

43년생 후회하지 말고 안전한 쪽을 선택하라.

31년생 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다.

원숭이

04년생 내 몫을 챙기기 힘이 드는 운

92년생 복잡한 이성문제가 타협으로 이루워진다.

80년생 지나친 의심은 불행하게 만든다.

68년생 과소평가는 과대평가보다 나쁘게 작용한다.

56년생 단판승부에 강하면 힘을 한곳에 집중하라.

44년생 작은 마찰은 양보하고 마무리해라.

32년생 궁금한 것이 있으면 재빨리 해결하라.

닭

05년생 실익이 따르지 않는 일에 오래 머물러 있지 마라

93년생 자기가 하는 일에 대해 보람을 느껴라.

81년생 해야할 일이 많지만 순조롭다.

69년생 사적인 관계를 돈독히 하는 데도 힘써라.

57년생 시장조사 없이 일을 벌이면 안되다.

45년생 심심풀이로 하는 일이 습관이 된다.

33년생 느긋한 마음으로 기다리면 좋은 일이 있다.

개

06년생 분명하지 않으면 협력에 참가하지 마라

94년생 사람이나 돈은 고갈되기 전에 보충하라.

82년생 자기개발을 위한 고민을 해라.

70년생 손익 계산만 하다가는 얻는 것이 없다.

58년생 예상 밖의 결과가 나온 근원을 분석해 보라.

46년생 부동산관계 문서관계는 잘 마무리하라.

34년생 근원을 알 수 없는 말은 부정확하다.

돼지

95년생 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다.

83년생 엇갈리는 만남 속에 한사람을 만난다.

71년생 타인의 이익을 먼저 생각하면 길하다.

59년생 심신이 피곤하면 안식처를 찾아라.

47년생 우연한 일로 기대하지 않은 재물을 얻는다.

35년생 많은 이들과 돈독한 정을 나누면 편안하다.

