행안부, 20%까지 할인율 인상된 지역사랑상품권 발행

행정안전부는 할인율이 최대 20%까지 인상된 지역사랑상품권이 발행된다고 1일 밝혔다.

행안부에 따르면, 지역사랑상품권은 이날부터 연말까지 발행되며, 지방자치단체 유형별로 기본 할인율이 7%에서 15%까지 전반적으로 상향된다. 유형별로는 수도권·비수도권·인구감소지역으로 나눠지며, 어려운 지역에 더 많은 국비를 지원해 더 높은 할인 혜택을 적용한다. 기존에는 통상 5%에서 10% 할인율이 적용된 지역사랑상품권이 발행·판매됐다.

특히 7월 극심한 호우피해로 특별재난지역으로 선포된 인구감소지역은 기본 할인율에 5%p가 추가로 더해져 최대 20% 할인율을 적용받는다.

행안부는 총10조원 규모의 지역사랑상품권을 발행할 계획이다. 올해 제2회 추가경정예산으로 편성된 예산 6000억원은 지방자치단체가 발행하는 지역사랑상품권의 할인율을 인상하는 데 지원된다.

국비 지원범위도 변화가 있다. 이번에는 기존에 광역자치단체뿐만 아니라 기초 자치구도 국비를 지원받을 수 있다.

행안부는 이번에 발행되는 지역상품권이 소비쿠폰으로 회복된 소비심리 상승세를 이어가고, 추가 소비를 창출하는 등 지역경제 활성화에 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

전국 자치단체별 지역사랑상품권 할인율, 구매 방법, 사용처 및 1인당 구매 한도 등 자세한 내용은 각 지방자치단체 누리집과 지자체별 지역사랑상품권 애플리케이션(app) 등에서 확인할 수 있다.

윤호중 장관은 “전국적인 지역사랑상품권 할인율 인상으로 소비쿠폰으로 회복된 소비심리를 한 번 더 붐업(boom-up)하는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.

김세희 기자 saehee0127@segye.com

