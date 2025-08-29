이효리, 연희동에서 '요가원' 개원… 이름은 이효리 부캐 '아난다'

이효리가 요가원을 개원한다. 이효리 인스타그램 캡처

가수 이효리가 연희동에서 요가원을 개원한다.

29일 이효리의 소속사 안테나 측은 “이효리는 서울 서대문구 연희동에 요가원을 개원한다”면서 “9월 첫째 주부터 수업을 시작한다”라고 밝혔다.

또, 이효리는 요가 강사 자격증도 있는 것으로 알려지면서 요가에 대한 애정과 전문성을 고루 갖췄다.

이효리의 요가원 이름은 ‘아난다 요가’로, 사회관계망서비스(SNS)에 공식 계정을 개설해 영업을 준비하고 있다.

이효리 남편인 이상순도 ‘아난다 요가’ 계정을 팔로우하면서 홍보에 나섰다. ‘아난다 요가원’은 사전 예약제로 운영되며, 회원을 모집해 하루 세 타임 수업을 진행할 예정인 것으로 전해졌다.

‘아난다 요가’ 공식 계정은 공개 이틀 만에 팔로워 1만명을 넘어섰으며, 많은 이들이 관심을 보이는 만큼 요가원이 어떤 방식으로 회원을 모집할지에 대한 관심 역시 커지고 있다.

앞서, 이효리는 오랜 시간 동안 요가를 해 왔으며, 자신의 SNS를 통해서도 요가를 하는 사진을 게재하며 남다른 애정을 드러내 왔다.

그는 MBC ‘무한도전’, JTBC ‘효리네 민박’에서 멤버들과 요가 수업을 진행하고, 본인도 요가 수업에 성실히 참여하는 모습을 보였다.

‘아난다’는 산스크리트어로 기쁨과 환희를 뜻하는 단어이다. 이효리는 ‘아난다’를 타투로도 새기기도 하면서 단어에 대한 애정을 드러낸 바 있다.

이효리는 과거 카카오TV 디지털 예능 ‘페이스 아이디(FACE ID)’를 통해 요가 부캐(부태릭터) ‘아난다’를 선보였으며, 이에 대한 연장선으로 요가원의 이름을 ‘아난다 요가’로 정한 것으로 보인다.

한편, 이효리는 지난 6월 요가웨어 브랜드 ‘부디무드라’와 협업해 요가 전문 의류 제품을 판매하고 캠페인을 진행하기도 했다.

‘나를 위한 삶의 기준(I’ll live like this)’이라는 슬로건을 바탕으로 요가를 일상에 자연스럽게 녹여낸 라이프스타일을 제안했고, 한정 발매 제품으로 많은 요가 마니아들의 관심을 받았다.

요가에 대한 이효리의 애정이 요가원 개원으로 이어지면서 많은 관심을 받는 지금, 제주에서부터 시작된 그의 결혼생활과 일상이 다시금 주목받고 있다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

