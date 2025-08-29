교사가 학원 강사보다 실력 떨어져?…임태희 “지나칠 수 없는 망언, 후속 조치 주시”

“공교육 선생님들의 전문성과 명예를 실추시킨 그냥 지나칠 수 없는 망언입니다.”
전국 최대 규모의 교육청을 이끄는 임태희 경기도교육감이 28일 한국학원총연합회 회장의 발언을 강하게 비판했다.
이유원 한국학원총연합회 회장이 지난 22일 국회에서 열린 ‘늘봄학교, 지자체와 함께하는 선택교육 확대 방안’ 토론회에서 “소비자들이 선택할 때 학교 선생님들이 학원 선생님들보다 실력이 떨어지는 것도 사실 아니냐”라고 발언한 것을 두고 사과를 촉구한 것이다.
임 교육감은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “공교육과 사교육은 건전한 경쟁과 보완 관계 속에서 발전할 수 있기에 상호 존중하고 교육 현장의 신뢰 회복을 위해 함께 힘을 모아야 한다”며 이같이 적었다.
그러면서 “교육 현장에서 헌신하시는 훌륭한 선생님들의 마음에 상처가 되지 않도록 후속 조치를 예의 주시하겠다”고 덧붙였다.
앞서 이 회장은 당시 발언에서 “(과거) 초등학교 선생님은 여자에게 안정적 직업으로 1위였지만 최근 교대 경쟁률은 형편없이 낮아지고 있다”며 “이제는 교사가 3D 업종으로 들어가고 있다”고 발언했다.
3D는 힘들고(Difficult), 더럽고(Dirty), 위험한(Dangerous) 일을 일컫는다.
이 회장의 이런 발언이 알려지면서 교원단체들은 일제히 성명을 내고 사과를 요구했다.
