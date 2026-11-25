교육부가 중·고교 내신 시험에서 스마트기기를 갖고 있거나 사용하다 적발되면 당일 치른 모든 과목을 0점 처리하는 방안을 내놨습니다. 고등학생에게는 최대 퇴학 처분까지 내릴 수 있도록 학교에 권고할 예정입니다. 증시에서는 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 코스피가 6.32% 급등하며 5000선을 되찾았습니다.

정치권에서는 김민석 더불어민주당 대표가 취임 100일을 맞아 당청 관계 안정을 성과로 꼽았지만, 친명·친청 간 공방은 이어졌습니다. 국민의힘에서는 한동훈 의원의 제명 발표 전날 장동혁 대표에게 징계결정문과 수정본이 전달된 기록이 공개됐습니다. 장 대표는 징계 조작의 증거가 없다고 반박했습니다. 오늘 뉴스4컷입니다.

1.내신 시험서 스마트기기 적발 땐 당일 전 과목 0점…고교생은 최대 퇴학 권고

교육부가 24일 중·고교 내신 시험에 수능에 준하는 감독 기준을 적용하는 방안을 내놨습니다. 시험장에서 스마트기기를 갖고 있거나 사용하다 적발되면 해당 과목뿐 아니라 당일 치른 모든 과목을 0점 처리할 방침입니다. 고등학생은 최대 퇴학, 중학생은 출석정지 처분까지 할 수 있도록 각 학교에 권고할 예정입니다. 교육부는 지난 19일 치러진 수능의 부정행위 제보를 조사할 대응팀도 가동했습니다.

국가자격시험에는 초소형 카메라 촬영을 막기 위한 부직포 가리개와 블루투스 신호를 감지하는 앱을 도입합니다. 빌려 쓰는 시험장에는 이동형 CCTV와 감독관 보디캠도 배치할 계획입니다. 이재명 대통령은 시험 부정행위를 ‘중대 범죄’로 규정하고 국가시험 전반을 범정부 차원에서 합동 조사하라고 지시했습니다.

2.젠슨 황, 사임 11일 만에 복귀…코스피 6.32% 급등해 5000선 회복

젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO)로 복귀한다는 소식에 국내 증시가 급반등했습니다. 코스피는 24일 전 거래일보다 6.32% 오른 5006.03에 마감해 5000선을 되찾았습니다. 코스닥도 4.79% 오른 665.88에 장을 마쳤습니다. 장 초반 두 시장 모두 매수 사이드카가 발동됐습니다.

엔비디아 이사회는 23일(현지시간) 황이 사임한 지 11일 만에 그를 사장 겸 CEO와 이사회 이사로 복귀시키기로 했습니다. 황의 복귀로 인공지능(AI) 업계를 둘러싼 투자자들의 불안이 완화된 것으로 풀이됩니다. 황은 미국 캘리포니아주 산타클라라 본사에서 직원들에게 사과하고 “두 번째 기회를 줘서 감사하다”며 “더 나은 CEO가 되겠다”고 말했습니다.

3.김민석 “당청 관계 안정”…취임 100일에도 친명·친청 공방

김민석 더불어민주당 대표가 24일 취임 100일을 맞아 당청 관계 안정화를 성과로 꼽았습니다. 전당대회에서 약속한 지지율 상승을 이루지 못한 데 대해서는 “더 노력하고 분발할 대목”이라고 했습니다. 당내에서는 5선 정성호·박지원 의원이 양측의 충돌을 공개 비판했지만, 정청래 전 대표와 박선원 최고위원은 신천지 집단 당원 가입 의혹과 ‘부역자’ 발언을 놓고 공방을 이어갔습니다.

4선 이상 중진 의원들은 26일 정례 만찬에서 갈등 완화 방안을 논의합니다. 27일에는 친청계 최민희 최고위원에 대한 당 윤리심판원의 징계 심의가 예정돼 있습니다. 정 전 대표가 징계에 공개 반대한 가운데, 심의 결과가 계파 갈등의 고비가 될 전망입니다.

4.한동훈 제명 발표 전날 결정문 전달 기록…장동혁 “조작 증거 없다”

한동훈 무소속 의원의 국민의힘 제명 결정이 발표되기 전날, 최규동 전 당 윤리위원이 장동혁 대표에게 징계결정문을 보내고 5분간 통화한 뒤 수정본을 다시 보낸 기록이 공개됐습니다. 장 대표는 발표 당일 보도를 통해 제명 결정을 알았다고 밝혔습니다. 장 대표는 24일 당 대표가 윤리위에 의견을 낼 수 있다며 “조작 징계 증거는 없다”고 반박했지만, 결정문을 언제 확인했는지는 밝히지 않았습니다.

한 의원은 장 대표가 징계 대상과 시기 등에 개입했다고 주장했습니다. 당 지도부 관계자는 최 전 위원이 지방선거 자문단 운영비로 최대 10억원을 요구한 것으로 안다며 폭로 동기에 의문을 제기했습니다. 친한계는 장 대표의 결정문 수정 개입 여부부터 밝혀야 한다고 했고, 조경태 의원은 징계 조작이 사실이라면 장 대표가 즉각 사퇴해야 한다고 밝혔습니다.

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