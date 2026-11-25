노소영 아트센터 나비 관장이 부친인 노태우 전 대통령의 비자금 은닉 의혹과 관련해 증인 신분으로 법정에 출석하지 않아 과태료를 부과받았다.

서울중앙지법 형사31단독 한정원 판사는 전날 노 전 대통령 일가의 비자금 은닉 의혹 사건과 관련해 공판 전 증인신문 기일에서 증인 불출석에 따른 제재로 노 관장에게 과태료 100만원을 부과했다.

노소영 아트센터 나비 관장이 부친인 노태우 전 대통령의 비자금 은닉 의혹과 관련해 증인 신분으로 법정에 출석하지 않아 과태료를 부과받았다. 연합뉴스

노소영 관장은 질병을 이유로 전날 법원에 불출석 신고서를 제출했다. 그러나 검사는 노 관장이 앞서 수사 기관에도 3차례 불출석했고 이날 증인신문 기일에도 정당한 사유 없이 불출석했다며 구인영장 필요성을 주장했다.

재판부는 이에 “정당한 사유 없이 불출석해 과태료에 처하는 재판을 하기도 했고, 다음 기일에 불출석 여부에 따라 구인이 필요한지 판단하도록 하겠다”고 답했다. 재판부는 노 관장에 대한 증인신문 기일을 다음 달 8일 열기로 했다.

서울중앙지방공소청 범죄수익환수부(부장검사 소정수)는 노 전 대통령 일가의 범죄수익 은닉규제법 위반과 조세포탈 혐의 등을 수사 중이다. 공소청은 노태우 전 대통령 일가의 비자금 일부가 동아시아문화재단 등으로 흘러간 것은 아닌지 의심한다.

이날 증인신문 기일은 노태우 전 대통령의 아들 노재헌 주중한국대사의 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의에 관해 누나인 노 관장의 진술을 들을 예정이었다.

◆‘연인폭행’ 황철순 민사소송 항소심도 패소

연인을 폭행한 혐의로 실형을 선고받은 헬스 트레이너 겸 방송인 황철순씨가 민사 소송 항소심에서도 패소했다.

서울중앙지법 민사항소2-1부(재판장 김홍준)는 피해자 A씨가 황씨를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송 항소심에서 황씨 항소를 기각하고 1심과 같이 황씨가 A씨에게 1550만원을 배상하라고 최근 판결했다.

앞서 황씨는 연인이던 A씨를 두차례 폭행한 혐의로 2024년 징역 9개월의 실형이 확정됐다. 그는 2023년 10월16일 전남 여수시의 한 건물 야외 주차장에서 당시 연인이던 A씨와 말다툼 도중 주먹으로 A씨의 얼굴과 머리를 20차례 이상 때리고 발로 얼굴을 여러 차례 걷어찬 것으로 조사됐다. 이 과정에서 A씨의 휴대전화를 바닥에 던져 파손하고 운전석 문을 주먹으로 내려쳐 찌그러뜨린 것으로 파악됐다.

황씨에 대한 손배소 1심은 황씨의 배상액을 폭행으로 인한 정신적 피해 700만원, 명예훼손 피해 500만원, 치료비와 차량 및 휴대전화 수리비 등 350만원 등 총 1550만원으로 책정했다.

황씨는 2011∼2016년 코미디 프로그램 ‘코미디 빅리그’에서 ‘징맨’으로 출연해 얼굴을 알렸다.

◆2기 친일재산조사위원회 위원장에 박영립 변호사

법무부는 다음달 출범하는 제2기 친일반민족행위자재산조사위원회 위원 후보자 9명의 임명동의안에 대한 이재명 대통령의 재가를 받아 임명 절차를 밟을 예정이라고 전날 밝혔다.

위원장에는 박영립 법무법인 최앤박 변호사가 내정됐다. 박 후보자는 2004년부터 일제강점기 소록도에 강제 격리된 한센병 환자들을 위한 무료 변론을 해오며 일본 정부를 상대로 손해배상 판결을 끌어냈다. 1기 친일재산조사위원회에서도 비상임위원으로 활동해 전문성과 역사의식을 갖췄다는 평가를 받는다.

상임위원으로는 류광옥 법무법인 양재 변호사와 전명혁 성공회대 민주자료관 연구위원이 내정됐다. 이상희 법무법인 지향 변호사, 이신철 성균관대 동아시아역사연구소 수석연구원, 김도훈 전 한국교원대 한국근대교육사 연구센터 책임연구원, 이용창 민족문제연구소 책임연구원, 윤상원 전북대 사학과 교수, 이동준 법무법인 피앤케이 변호사는 비상임위원 후보자에 선정됐다.

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