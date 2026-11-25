A(53)씨는 올해 2월 전남광주시 동구에서 술에 취해 넘어져 머리에 피가 났다. 그는 구급차로 병원에 이송되는 과정에서 구급 대원의 얼굴을 손으로 때렸다. 아무런 이유가 없는 ‘묻지 마 폭행’이었다.

A씨는 결국 ‘119구조·구급에 관한 법률(119법)’ 위반 혐의로 기소돼 지난달 27일 1심에서 징역 6개월에 처해졌다. 차기현 광주지법 판사는 “구급 대원에 대한 폭행은 국가의 구급 업무 역량이 소모되지 않게 하고 국민 생명·신체·재산을 보호하기 위해서라도 엄벌 필요성이 크다”며 “자신을 돕는 이에게 고마워하기는커녕 오히려 폭행했다는 점에서 비난 가능성이 높다”고 A씨를 질타했다. 차 판사는 A씨가 피해자에게 100만원을 공탁한 점을 유리한 정상으로 참작하면서도 “119법 위반은 국가적 법익에 관한 죄이므로, 개인적 법익에 관한 죄와 관련해 피해 회복에 힘쓴 것과 동일한 수준에서 유리한 정상으로 고려하긴 어렵다”고 판시했다.

올해 8개월여간 구급 대원 폭행 건수가 작년 한 해치를 넘어섰다. 재발 방지를 위해 법원이 가해자에 대한 실형 선고 등 형량을 강화할 필요가 있다는 지적이 나온다.

24일 국회 행정안전위원회 소속 더불어민주당 임호선 의원이 소방청에서 제출받은 자료에 따르면 올 들어 9월1일까지 발생한 구급 대원 폭행은 196건으로, 지난해 전체 건수와 동일하다. 폭행을 당한 구급 대원은 남성 230명, 여성 38명 등 268명에 달한다.

가해자는 대부분 주취자다. 올해 166건(84.7%), 지난해 165건(84.2%)의 폭행 사유가 음주로 집계됐다. 2022∼2026년 5년간으로 범위를 넓혀 봐도 전체 1197건 중 1014건(84.7%)의 폭행 사유가 음주다. 정신 질환은 69건(5.8%)에 그쳤다.

2022~2026년 119 구급 대원 폭행 사건 현황. 더불어민주당 임호선 의원실·소방청 제공

구급 대원을 폭행하면 119법상 구급 활동 방해죄나 형법상 공무집행방해죄로 처벌될 수 있다. 구급 활동 방해죄는 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금이 가능한데, 실형과 집행유예를 포함한 징역형을 받는 경우는 많지 않다. 최근 5년간 ‘확정판결’ 기준 징역형은 67건, 벌금형이 405건이다. 또 기소유예가 31건, 선고유예는 2건이다.

다만 최근 법원 내부에서 사안을 보다 엄중히 보고 가해자에게 실형을 선고하는 사례가 잇따르고 있다. 차기현 광주지법 판사는 지난달 15일 119법 위반 혐의로 기소된 B(66)씨에겐 징역 4개월을 선고했다. B씨는 지난해 11월 전남광주시 동구에서 구급차 사이렌에 화가 나, 심정지 환자를 들것으로 옮기던 구급 대원들에게 욕하고 항의한 대원의 가슴을 두 주먹으로 밀쳤다. 차 판사는 “당시 구급차가 피고인을 향해 경적이나 사이렌을 울린 것이 아님에도 이른바 ‘급발진’해 죄질이 좋지 않다”고 판시했다.

지난달 14일 인천지법 부천지원 박인범 판사는 C씨에게 징역 6개월을 선고했다. C씨는 올 5월 경기 시흥시에서 들것에 응급실로 실려 가다가 구급 대원에게 휴대전화를 휘두르며 달려들었다. C씨 역시 술에 취한 상태였다.

조영민 서울중앙지법 판사는 지난달 13일 D씨에게 징역 4개월을 선고했다. D씨는 지난해 2월 서울 강남구에서 구급 활동을 하던 대원들에게 “공무 집행이 왜 이래”, “완장 차고 빙 둘러 서 있다”면서 술에 취한 채 시비를 걸고 한 대원을 밀치는 등 약 30분간 소란을 피웠다. D씨는 “구급 활동을 방해할 만한 행위를 하지 않았다”며 끝내 반성하지 않았다.

2022~2026년 119 구급 대원 폭행범 처분 현황. 더불어민주당 임호선 의원실·소방청 제공

소방청은 대응 매뉴얼을 마련해 피해 방지를 위해 노력하고 있지만 역부족이다. ‘재난현장 표준작전절차(SOP·Standard Operating Procedures)’상 과격한 언행 등으로 대화가 곤란하면 대화를 자제하고 간단명료하게 대응하되, 수사·기소에 필요한 녹음·녹화 등 채증을 하게 돼 있다. 최근 5년간 구급 대원들이 활동 중 폭행당해 ‘공무상 재해’를 신청한 경우는 241건으로, 지난달 말 기준 심사 중인 8건을 제외한 233건 가운데 1건만 불승인되고 232건은 승인됐다.

소방청은 폭행 발생 시 경찰과의 공동 대응 강화와 함께 구급 대원 3인 출동 확대, 웨어러블 캠(카메라)을 활용한 증거 확보 등을 추진해 나가겠다는 입장이다. 소방청 관계자는 “구급 대원 3인 출동률은 현재 70.5% 수준”이라며 “펌뷸런스(구급 장비와 구급 자격자가 있는 소방 펌프차) 공동 대응을 통해 구급차 내 대원과 위험 환자가 단둘이 있는 상황을 최소화하겠다”고 밝혔다.

이에 대해 임호선 의원은 “구급 대원에 대한 폭행은 긴급한 구급 활동을 방해하고 국민의 생명과 안전까지 위협하는 중대한 범죄로, 음주 상태에서 발생한 폭행이라도 그 책임이 결코 가벼워져서는 안 된다”며 “구급 대원에게 스스로를 보호할 책임만 지울 것이 아니라, 범행 중대성에 상응하는 엄정한 처벌과 실효성 있는 현장 보호 대책을 통해 대원들이 안전하게 구급 활동에 전념할 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 강조했다.

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