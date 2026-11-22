LG유플러스가 인공지능(AI) 사업 경쟁력을 높이기 위해 기업간거래(B2B) 조직을 AI 인프라와 플랫폼 중심으로 재편한다. 분산된 AI 연구·개발 조직도 통합해 신사업 추진에 속도를 낸다.

LG유플러스는 이 같은 내용을 담은 2027년 조직개편을 단행했다고 22일 밝혔다. AI 사업의 성과 창출과 통신 본업의 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.

B2B 사업을 담당하는 엔터프라이즈부문은 AI인프라사업부와 AI플랫폼사업부 중심으로 개편한다. AI인프라사업부는 AI 데이터센터(AIDC)와 유·무선 통신 인프라 사업을 연계하고, AI플랫폼사업부는 AI 고객센터(AICC)와 AI 에이전트, 소버린 AI, 토큰 서비스 등 기존·신규 사업을 담당한다. 엔터프라이즈부문장은 LG CNS에서 최고기술책임자(CTO)와 디지털비즈니스사업부장을 역임한 김홍근 부사장이 맡는다.

기업·소비자간거래(B2C) 사업을 담당하는 컨슈머부문에는 디지털사업부를 신설하고 기존 AI사업그룹을 AI SW사업부로 개편한다. 컨슈머부문장은 기존 엔터프라이즈부문을 이끌었던 권용현 부사장이 맡는다.

서울 용산구 LG유플러스 용산사옥 전경. LG유플러스 제공

기술 개발 조직도 재정비한다. CTO 산하에 분산된 AI 연구·엔지니어링·상용화 기능을 서비스개발그룹으로 통합해 AI 기술 개발부터 사업화까지 연계한다. CTO는 정성권 전무가 맡는다. 네트워크(NW)부문은 노성주 전무가 이끌며 AI 기반 자율운영 네트워크 전환을 추진한다.

이와 함께 글로벌 제휴를 담당할 AX제휴혁신담당과 AI 보안 역량 강화를 위한 정보보안AX담당을 신설한다. 유사·중복 조직은 통합하고 사내 AI 업무 에이전트 활용도 확대할 계획이다.

LG유플러스 관계자는 “사업별 전문성과 책임경영을 강화하고, AI 기술과 사업조직 간 시너지를 높여 지속적인 성장 기반을 마련하겠다”고 말했다.

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