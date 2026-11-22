조국혁신당이 당명에서 ‘조국’을 떼는 작업에 시동을 걸었다. 초대 당대표인 조국 혁신정책연구원장의 직접 제안에 따른 것이다. 조 원장 개인 인지도에 힘입어 원내 3당이 된 데 이어 지지층 저변을 넓혀 진영을 대표하는 정당으로서 독자노선을 걸으며 2028년 총선에서 원내교섭단체를 달성하겠다는 포석이다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장. 뉴시스

조 원장은 22일 사회관계망서비스(SNS)에서 “창당 1000일(이달 27일)을 앞두고 ‘확장성 있는 당명’ 개정을 제안한다”고 밝혔다. 신장식 대표 지시로 설치된 당 ‘비전랩’ 위원장으로서 첫 행보다. 조 원장은 창당 준비 시점부터 ‘조국신당’이란 명칭이 널리 알려져 성급히 당명을 바꿀 경우 부작용이 우려되는 상황이었다고 설명하며 “더욱 중요하게는 당의 실력을 쌓는 것이 선결과제였다”고 했다.

조 원장은 “당의 한 단계 도약을 위해 당명 개정을 공개적으로 논의하고 결정할 시점이 됐다고 판단한다”며 “창당을 주도한 제가 이 제안을 하는 것이 온당하다고 판단했다”고 했다. 그는 “당명 개정은 최고위원이나 국회의원들만의 논의로 결정될 문제는 아니다”라며 “당원과 국민 의견을 폭넓게 그리고 차근차근 수렴해야 한다”고 했다. 그러면서 “당명 변경 과정에서 국민께서 우리 당의 역할을 재확인할 수 있어야 하고, 새로운 당명에 대한 인지도를 높일 수 있어야 한다”고 했다.

특히 조 원장은 “당원 여러분은 혁신당 당원이나 정치인 조국 지지자만이 좋아할 당명이 아니라, 범민주진보진영의 국민께서 좋아할 당명을 고민해달라”고 강조했다. 그는 “우리 당의 지지기반은 혁신당 당원이나 정치인 조국 지지자만이 아니다”라며 “우리 당의 역할과 쓰임을 인정해주시는 많은 국민이 있다. 그분들의 뜻까지 담을 수 있는 ‘확장성 있는 당명’이 필요하다”고 했다. 조 원장은 당명 개정과 맞물려 온·오프라인에서 당 비전 재설정, 당 강령 수정 등에 대한 의견도 수렴할 계획이다.

혁신당의 독자노선 선언은 더불어민주당과의 연대·합당 논의가 지지부진한 가운데 나왔다. 신 대표가 최근 들어 부쩍 “자강론”을 강조한 것도 이와 같은 맥락이다. ‘개혁 쇄빙선’을 자임하는 혁신당이 ‘내분 종식’을 못하고 있는 민주당의 개혁 진정성을 신뢰할 수 없다는 신호이기도 해 연말 예산 정국 이후 본격화할 총선 정국에서 양당 신경전은 한층 가열될 전망이다.

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