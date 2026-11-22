김치 샌드위치와 비스트로 빈센트 식당 메뉴판 내 안내문. 서경덕 교수 인스타그램 캡처

해외에서 김치를 일본 음식으로 소개하거나 일본 문화와 연결하는 사례가 잇따르면서 김치의 정체성을 둘러싼 논란이 이어지고 있다.

최근 한 유럽 미술관 식당에서는 김치 샌드위치가 일본식 우유식빵을 활용한 메뉴로 바뀐 사실이 알려지면서 해외 김치 표기 오류를 바로잡아야 한다는 목소리가 나왔다.

서경덕 성신여대 교수는 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 최근 미술관을 방문한 관광객으로부터 메뉴판에서 김치 샌드위치가 일본식 우유식빵으로 바뀌었다는 제보를 받았다고 밝혔다.

앞서 해당 식당은 메뉴판 도입부에 고흐의 예술 세계에 영향을 준 네덜란드와 프랑스, 일본에서 영감을 받았다고 소개했다.

이어 네덜란드산 최고급 식재료를 사용하고 프랑스 요리에 일본풍을 더했다고 설명해 논란이 됐다.

서 교수는 이 같은 사례가 유럽 곳곳에서 반복되고 있다고 지적했다. 독일의 국민 마트로 알려진 알디가 김치를 ‘일본 김치’로 소개한 사례와 스페인 식품 업체가 김치 소스 병에 기모노를 입은 여성을 그려 넣은 사례 등을 함께 언급했다.

그는 “김치 종주국으로서 세계인의 건강 식단에 지속적으로 기여하기 위해 세계 곳곳에 남아 있는 김치 오류부터 시정해 나가야 할 것”이라고 강조했다.

해외에서 김치의 정체성과 한국 문화를 정확히 알리기 위한 지속적인 대응이 필요하다는 취지라는 게 그의 주장이다.

김치 샌드위치(왼쪽)가 일본식 우유식빵(오른쪽)으로 교체된 메뉴판. 서경덕 교수 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지