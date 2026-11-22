이재명 대통령은 “수능 부정행위 신고 포상금은 최대 1억원이 아니라 부정행위 1건당 최소 1억원”이라며 “원칙적으로 부정행위자 수만큼 가산한다”고 밝혔다.

22일 청와대에 따르면 이 대통령은 전날 엑스(X)에 “수능부정은 공직자 부패만큼이나 심각한 범죄”라며 이같이 적었다. 이 대통령은 “부정행위자가 자기의 부정행위를 자수하며 다른 공동부정행위자를 신고할 경우 본인의 부정행위에 대한 처벌 감경과 함께 신고 포상금은 그대로 지급한다”고 설명했다.

이재명 대통령. 청와대사진기자단

부정행위자들에 대한 엄중 처벌 의지도 재확인했다. 이 대통령은 “수십만 수험생의 필생의 노력을 통째로 훔치는 시험부정행위는 반드시 끝까지 추적해 엄중처벌하겠다”며 “첨단장비를 이용한 시험부정 방지책도 확고히 신속하게 마련하겠다”고 밝혔다. 이어 “공정한 세상, 그게 바로 우리가 꿈꾸는 대한민국”이라고 덧붙였다.

이 대통령은 지난 20일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서도 국가 시험 제도 개편과 이미 진행된 시험에서의 부정행위에 대한 철저한 조사·엄중 단죄를 주문했다. 이 대통령은 “전 국민적 관심과 국가 차원의 총력 대응 대비 속에서 치러진 이번 수능에서조차 처음부터 끝까지 굳이 범죄적 부정행위를 감행하는 사례들이 있었다”며 “이에 대해서는 우리 국민들이 공감·납득할 수 있는 수준으로 반드시 일벌백계해 달라”고 요구했다. 이어 “누구나 자신의 실력과 노력이 공정하게 평가받을 수 있다는 믿음은 우리 대한민국 공동체를 지탱하는 핵심 가치, 그리고 신뢰의 근간”이라고 역설했다.

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